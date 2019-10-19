Постійно моніторити тиск в шинах водії вже давно відвикли. Але лише до того часу, поки раптом не виникає потреба в щотижневих візитах на шиномонтаж. Тут і постає питання: чому весь час спускається колесо?

На жаль, надійність коліс сучасних авто нижча, ніж машини в цілому, тому в ідеалі рекомендується контролювати тиск в шинах регулярно. Але іноді одна або кілька шин починають вести себе загадково: то втрачають тиск за добу, то їздять як ні в чому не бувало тиждень-два. Відвертих пробоїн при цьому, природно, не спостерігається. Що відбувається?

Якщо постійно втрачають тиск два і більше колеса – справа навряд чи в банальних проколах. Можливо, це привід задуматися про заміну комплекту шин або дисків.

Потайний цвях. Найпоширеніший випадок – в протекторі засів цвях або шуруп. Закриваючи собою отвір-пробоїну, сторонній предмет затримує вихід повітря, відкриваючи отвір тільки при русі, коли шина працює, або коли цвях виявляється в місці зминання нижньої частини шини на парковці. Для визначення несправності колесо потрібно зняти і оглянути. Усунути подібний витік повітря зазвичай можна без розбортування, з використанням грибка або шнура.

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Тріщина вентиля. Гумовий вентиль шини (як камерної, так і безкамерної) може тріснути в місці виходу з диска. Причому конструкція вентиля безкамерної шини часто маскує тріщину конусом-розширенням, роблячи можливим її виявлення тільки при найбільш ретельному огляді. На шиномонтажах є умільці, які за допомогою пари найпростіших пристосувань змінюють вентиль без розбортування і навіть без зняття колеса з машини.

Вентиль безкамерної шини тріскається від старіння гуми, але не завжди це буває так помітно, як на фото.

Вм'ятина на диску. Для нашої країни це досить поширена причина загадкової втрати тиску. Зім'ята закраїна диска призводить до виходу повітря, причому його інтенсивність залежить від місця, яке займає в даний момент вм'ятина. Особливо великий витік буде тоді, коли автомобіль стоїть на місці і вм'ятина буде розташована внизу, біля плями контакту шини з грунтом.

Корозія на диску. Для безкамерної конструкції важлива герметичність в місці посадки покришки на диск, а на старих дисках в цьому місці може бути корозія. Це також місце незначного і нестабільного витоку, що залежить від температури повітря і умов роботи шини. Вирішується проблема зачисткою іржі, після чого проблемне місце бажано також заґрунтувати і пофарбувати. Для економії часу в колесо можна вставити камеру, хоча у цього варіанту є свої мінуси.

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Особливо потрібно відзначити, що тиск повітря в шинах – питання важливе відразу з кількох причин. Так, тільки при штатних показниках тиску можуть бути забезпечені всі заявлені виробником ходові характеристики автомобіля – динаміка, керованість, економічність. Крім того, низький тиск – це конкретні збитки для власника. Адже через їзду в приспущеному стані шина перегрівається, її каркас втрачає геометрію, і зовні ціле колесо поводиться як криве, з "вісімкою" – тобто його доведеться просто викинути.

Результат перегріву шини через їзду з малим тиском: каркас відшарувався від протектора і колесо деформувалося по всій окружності.

Якщо ваш автомобіль оснащений системою TPMS (контролем тиску в шинах), майте на увазі, що іноді вона може вередувати – піднімати хибну тривогу при нормальному тиску в колесах. Процедура перенастроювання датчиків повинна бути передбачена в заводському мануалі, також з цим питанням можна звернутися на СТО, де є сканер з фірмовим софтом.

Рекомендація Авто24

За колесами слід уважно стежити, адже це вони тримають ваш автомобіль на дорозі. Якщо вам ніколи приділяти колесам постійну увагу, значить, у вас повинні бути гроші на абсолютно нові шини і близькі до ідеалу диски. Компромісний варіант – завести хороший манометр (не обов'язково електронний) і надійний 12-вольтний компресор, які позбавлять вас від необхідності кудись їздити для контролю і корекції тиску в шинах.

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