Постійно моніторити тиск в шинах водії вже давно відвикли. Але лише до того часу, поки раптом не виникає потреба в щотижневих візитах на шиномонтаж. Тут і постає питання: чому весь час спускається колесо?
На жаль, надійність коліс сучасних авто нижча, ніж машини в цілому, тому в ідеалі рекомендується контролювати тиск в шинах регулярно. Але іноді одна або кілька шин починають вести себе загадково: то втрачають тиск за добу, то їздять як ні в чому не бувало тиждень-два. Відвертих пробоїн при цьому, природно, не спостерігається. Що відбувається?
Якщо постійно втрачають тиск два і більше колеса – справа навряд чи в банальних проколах. Можливо, це привід задуматися про заміну комплекту шин або дисків.
- Потайний цвях. Найпоширеніший випадок – в протекторі засів цвях або шуруп. Закриваючи собою отвір-пробоїну, сторонній предмет затримує вихід повітря, відкриваючи отвір тільки при русі, коли шина працює, або коли цвях виявляється в місці зминання нижньої частини шини на парковці. Для визначення несправності колесо потрібно зняти і оглянути. Усунути подібний витік повітря зазвичай можна без розбортування, з використанням грибка або шнура.
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- Тріщина вентиля. Гумовий вентиль шини (як камерної, так і безкамерної) може тріснути в місці виходу з диска. Причому конструкція вентиля безкамерної шини часто маскує тріщину конусом-розширенням, роблячи можливим її виявлення тільки при найбільш ретельному огляді. На шиномонтажах є умільці, які за допомогою пари найпростіших пристосувань змінюють вентиль без розбортування і навіть без зняття колеса з машини.
Вентиль безкамерної шини тріскається від старіння гуми, але не завжди це буває так помітно, як на фото.
- Вм'ятина на диску. Для нашої країни це досить поширена причина загадкової втрати тиску. Зім'ята закраїна диска призводить до виходу повітря, причому його інтенсивність залежить від місця, яке займає в даний момент вм'ятина. Особливо великий витік буде тоді, коли автомобіль стоїть на місці і вм'ятина буде розташована внизу, біля плями контакту шини з грунтом.
- Корозія на диску. Для безкамерної конструкції важлива герметичність в місці посадки покришки на диск, а на старих дисках в цьому місці може бути корозія. Це також місце незначного і нестабільного витоку, що залежить від температури повітря і умов роботи шини. Вирішується проблема зачисткою іржі, після чого проблемне місце бажано також заґрунтувати і пофарбувати. Для економії часу в колесо можна вставити камеру, хоча у цього варіанту є свої мінуси.
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Особливо потрібно відзначити, що тиск повітря в шинах – питання важливе відразу з кількох причин. Так, тільки при штатних показниках тиску можуть бути забезпечені всі заявлені виробником ходові характеристики автомобіля – динаміка, керованість, економічність. Крім того, низький тиск – це конкретні збитки для власника. Адже через їзду в приспущеному стані шина перегрівається, її каркас втрачає геометрію, і зовні ціле колесо поводиться як криве, з "вісімкою" – тобто його доведеться просто викинути.
Результат перегріву шини через їзду з малим тиском: каркас відшарувався від протектора і колесо деформувалося по всій окружності.
Якщо ваш автомобіль оснащений системою TPMS (контролем тиску в шинах), майте на увазі, що іноді вона може вередувати – піднімати хибну тривогу при нормальному тиску в колесах. Процедура перенастроювання датчиків повинна бути передбачена в заводському мануалі, також з цим питанням можна звернутися на СТО, де є сканер з фірмовим софтом.
Рекомендація Авто24
За колесами слід уважно стежити, адже це вони тримають ваш автомобіль на дорозі. Якщо вам ніколи приділяти колесам постійну увагу, значить, у вас повинні бути гроші на абсолютно нові шини і близькі до ідеалу диски. Компромісний варіант – завести хороший манометр (не обов'язково електронний) і надійний 12-вольтний компресор, які позбавлять вас від необхідності кудись їздити для контролю і корекції тиску в шинах.
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