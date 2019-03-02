Прокол або пробоїна шини на ходу – при нинішньому стані доріг явище поширене. Важливо вчасно зупинитися, щоб не зіпсувати остаточно покришку і диск. Але помітити таку неприємність часом нелегко – як дізнатися, що пробив колесо?

Комфортабельність більшості сучасних автомобілів грає з нами злий жарт при деяких несправностях. Високоефективна шумо- і віброізоляція, підсилювачі і сервоприводи на органах управління часто “не допускають” до водія сигнали, які посилають йому проблемні вузли. Значною мірою це стосується проблем з колесами.

Якщо швидко проїхатись на геть зпущеному колесі метрів 100 і більше, шину майже напевне доведеться викидати.

Правда, у добре укомплектованих машин є система TPMS (від англ. Tire pressure monitoring system – система моніторингу тиску в шинах), яка піднімає тривогу при падінні тиску або підвищенні температури в шині (шинах). Але більшості українських автомобілістів подібна електроніка поки не доступна.

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Як дізнатися на ходу, що пробив колесо?

Типові ознаки спущеного колеса відомі давно, але, на жаль, вони “працюють” по-різному на різних автомобілях, різних дорогах, з різними моделями шин і навіть при різному завантаженні салону. І тим не менше, ознаки наступні.

Звук. Повністю спущене колесо дає шльопаючий звук, не завжди ритмічний, але синхронний з обертанням колеса. Такий звук неголосний, але водій зазвичай сприймає його як нештатний і зупиняється для з'ясування ситуації. Не до кінця спущена шина починає гудіти, як ніби машина потрапила на крупнозернистий асфальт. Цей шум не завжди очевидний і часто не сприймається в салоні як аварійний.

Напівспущене колесо важче помітити на ходу, але така їзда гробить покришку, навіть якщо дорога рівна: гума і каркас страждають від перегріву.

Вібрації. Не завжди, але буває, що шина, що втратила повітря, “віддає на кермо” поштовхами, які на швидкості понад 20-30 км/год перетворюються в гул. Це хороший і зрозумілий сигнал, з його “розпізнаванням” проблем не буває, навіть якщо водій недосвідчений.

Тягне в сторону. На багатьох автомобілях, в першу чергу на задньопривідних, пошкоджене, навіть наполовину спущене колесо провокує відведення машини в сторону. Багато водіїв помічають це не відразу, особливо якщо дорога не рівна і не пряма.

Жорстко. Якщо їхати на спущеному колесі по нерівній дорозі, можна помітити, що ходова машини стала більш жорсткою і кожна яма віддається на кузов грубим поштовхом. На жаль, не завжди можна відрізнити звичайний дискомфорт на вибоїнах від аварійного.

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Що робити

На щастя, сучасні шини не починають втрачати повітря зненацька. Якщо вони не стерті до ниток, то не бояться ні гострих камінців на асфальті, ні сухих гілок на путівцях. Тому особливо прислухатися до шин потрібно в першу чергу після проїзду по очевидно небезпечним перешкодах – дошках з цвяхами, розсипанному сміттю, загубленному кимось металобрухту тощо.

Комплект TMPS можна придбати і встановити на будь-який автомобіль, головне вибрати максимально якісний виріб.

І звичайно ж, після серйозного попадання в асфальтову вибоїну або удару колесом об бордюр потрібно зупинитися і оцінити стан шини і диска. Тут майте на увазі, що при деяких видах ушкоджень повітря з покришки виходить не моментально, а протягом декількох хвилин. Якщо вам доводиться часто їздити по розбитих дорогах, встановіть на машину хоча б недорогий комплект TPMS – такі в достатку продаються в магазинах і на відповідних сайтах.

Рекомендація Авто24

Гучна музика в салоні була причиною великих і малих неприємностей в тисячах і тисячах випадків: від зжованих на шматки шин і “застукавших” моторів до жорстоких ДТП через непочутий чужий гудок. При русі поганими дорогами намагайтеся прислухатися до роботи машини, її звуків і поведінки. Ну, а якщо музика вам дорожче збереження автомобіля (таке теж буває), возіть з собою дві запаски. Система TPMS для самостійної установки – теж непоганий варіант, але запаску електроніка не замінить.

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