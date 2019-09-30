Времена, когда водители безоговорочно верили в волшебную силу "компьютерной диагностики", прошли. Но возможности электроники совершенствуются от модели к модели. Поможет ли компьютерная диагностика авто перед покупкой машины?

То, что принято называть компьютерной диагностикой автомобиля, появилось на транспорте почти одновременно с электронными системами управления двигателем. У автомобилей нескольких последних поколений вопрос диагностики специально продуман конструкторами, определенные меры предприняты и в конструкции машины, и в системе сервиса во время эксплуатации.

Ноутбук при диагностике автомобиля перед покупкой иногда используют. Однако проще и эффективнее делать это специальным сканером - фирменным (дилерским) или универсальным. Иногда сканер подключаются одним проводом к разъему OBD-II, а другим к разъему в компьютере. Существуют также беспроводные устройства, но они, чаще, любительские.

Почти каждый автомобиль после 1997 года выпуска имеет особый разъем OBD2, через который к машине подключается диагностический сканер. Который, к слову, конкретную причину неисправности не указывает, а выдает лишь данные, на основании которых диагноз должен поставить квалифицированный мастер.

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И просьба не путать компьютерную диагностику с диагностикой автомобиля на стендах с компьютерным управлением. То есть, например, компьютер вибростенда для проверки подвески может вычислить эффективность работы даже обычных, неуправляемых амортизаторов, и выдать информацию о каждой стойке на монитор. Или, скажем, битый и “поведенный” кузов даст о себе знать на стенде контроля развала-схождения. Но для этого, повторимся, нужен не просто сканер-компьютер, а целый стенд с комплектом электронных датчиков.

Большое значение при компьютерной диагностике автомобиля имеет программа в сканере: она должна “знать” и вашу модель авто, и все ее параметры.

Компьютерная диагностика может:

показать сбои и отказы, имевшие место в электрооборудовании и электронных системах, в том числе – системах безопасности, освещения, управлении климат-контролем.

отразить реальный пробег автомобиля. Правда, при условии, что диагност достаточно опытный и знает, в каких подсистемах искать достоверную информацию, ведь изменить данные о пробеге просто в памяти одометра умеет сегодня едва ли не каждый автоэлектрик.

показать часть проблем механических систем, если они на данной модели авто имеют связь с бортовой электроникой: тормоза, рулевое управление, подвеска с изменяемыми характеристиками, трансмиссия (в т.ч. полный привод).

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показать некоторые проблемы системы питания двигателя – конечно, если она управляется электроникой, а не тягами, ведущему к карбюратору или пружинами механических форсунок дизеля “докоммонрейловской” эпохи.

выявить многие проблемы системы зажигания в бензиновом впрысковом (инжекторном) двигателе.

На самом деле проверка автомобилей на стенде тоже не обходится без участия компьютера, но компьютерными такие тесты почему-то не называют.



Компьютерная диагностика не может:

отразить степень износа двигателя, трансмиссии, ходовой части. То есть грамотный диагност на основе информации сканера зачастую может по косвенным признакам делать выводы о состоянии силового агрегата, но исчерпывающей эта информация не будет.

давать информацию о механических системах, не имеющих никакой связи с электрооборудованием: нерегулируемой подвеске, механической коробке передач, рулевом управлении без электроусилителя и датчиков.

объяснить причину стуков, люфтов, скрипов – даже если они исходят из систем, в принципе имеющих связь с бортовой электроникой.

сказать что-либо о состоянии кузова – коррозии, имевшей место перекраске, износе петель и т.п.

Рекомендация Авто24

Диагностика авто перед покупкой – обязательная часть проверки. Она хоть и не отразит всех проблем подержанной машины, но покажет многие из них, в том числе затратные в устранении. Особенно важно, чтобы при “компьютере” – диагностическом сканере – был опытный мастер-диагност, который растолкует каждое выявленное сканером отклонение и отделит второстепенные проблемы машины от действительно важных.

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