Своевременная диагностика двигателя дымогенератором позволит избежать многих проблем и устранить ряд неисправностей.

При наступлении холодов у многих автомобилей проявляются проблемы – неуверенный пуск, нестабильная работа двигателя на холостом ходу во время прогрева или же резкое и неожиданное увеличение расхода топлива. Причин возникновения таких неприятностей может быть несколько, но один из них – подсос воздуха.

Если на таком автомобиле установлено ГБО, сначала исключают его поломку. Если ГБО исправно или автомобиль "бензиновый"/ "дизельный", тогда проводят его диагностику. Причем не только диагностическим сканером, который считывает ошибки и дает почву специалисту для анализа текущих данных. Ведь данный вид диагностики далеко не всегда может показать подсос воздуха.

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"Для того, чтобы бортовой компьютер правильно рассчитывал топливо, ему нужно знать точные данные о количестве воздуха, который входит в сам мотор, поэтому вся система впускного тракта должна быть абсолютно герметична, - рассказывает директор СТО "Мотор-ГАЗ" Роман Матвеев. – С учетом того, что вакуум задействован в многих системах автомобиля (тормоза, система EGR и EVAP и так далее), под капотом достаточно много всевозможных трубочек и вакуумных шлангов, которые при ремонте автомобиля некоторые не добросовестные мастера меняют местами либо вовсе забывают поставить на место".

Таким образом, проверять подсос воздуха дымогенератором можно не только тогда, когда одна из вышеперечисленных проблем проявилась, но и для профилактики. Например, после проведения ремонтных работ, связанных с демонтажем впускного коллектора, корпуса воздушного фильтра, других частей подкапотного пространства двигателя, связанных с монтажом или демонтажем пластмассовых соединений или резиновых трубок.

После окончания таких работ возможно наличие подсоса воздуха, т.к. в процессе эксплуатации пластмассовые и резиновые части, становятся "дубовыми" и нарушается плотность прилегания соединений трубок и шлангов двигателя.

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Еще одна возможная причина подсоса воздуха – естественный износ резиновых или пластиковых патрубков. Особенно часто такие неприятности возникают летом или под воздействием высоких температур возле мотора.

Важно использовать профессиональный дымогенератор, специально созданный для проведения таких тестов, рассказывают на СТО "Мотор-ГАЗ". Ведь он выдает правильное, безопасное давление, дым правильной плотности (для обнаружения как в обычном свете, так и в ультрафиолете), а также, гарантирует полную безопасность рабочего давления на выходе и полную безопасность всех элементов мотора (дым безвредный для лямбда-зондов и катализаторов).

Диагностика профессиональным дымогенератором в Киеве занимает примерно 30-40 минут и стоит от 350 гривен.

Благодаря дыму можно обнаружить самые невидимые глазу и незначительные утечки, а также проверить герметичность системы рецеркуляции паров бензина (EVAP), диагностировать выхлопную систему, проверить коллектор на герметичность.

Если диагностика показала отсутствие утечки, специалисты предложат другие диагностические процедуры.

Важно, что профессиональный дымогенератор использует специальную жидкость, которая испаряется в нем, преобразуя в специальный дым под определенным давлением и светится под ультрафиолетовыми лучами. Такой прибор стоит дорого, поэтому не каждый автосервис может себе его позволить. Поэтому многие СТО используют некачественные самодельные устройства, которые могут даже навредить системам автомобиля. Даже в лучшем случае подобный прибор не сможет обнаружить подсос. В худшем случае он способен повредить или оказать негативное влияние на лямбда-зонд/катализатор машины.

В таких приборах зачастую используется автомобильное или детское масло, которое начинает дымиться при накаливании, но последствия его влияния на дорогостоящие элементы двигателя непредсказуемы.

Только при использовании специализированного оборудования можно быть уверенным в результате теста, все остальное можно ставить под сомнение, – считает директор СТО "Мотор-ГАЗ" Роман Матвеев.

Таким образом, применив для диагностики проблем работы двигателя професиональный дымогенератор, можно быстро, недорого и совершенно точно подтвердить или исключить подсос воздуха.

Напомним, что будет, если не менять масло в двигателе.