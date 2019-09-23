20-метровая лодка представляет собой образец новой интерпретации философии дизайна Lexus.

Без лишней скромности Lexus называет яхту LY 650 "невероятным воплощением роскоши".

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Серийным производством яхт Lexus LY 650 будет заниматься американская верфь Marquis Yachts. Дизайн судна был разработан Lexus, совместно с итальянской студией Nuvolari Lenard, также специалисты автопроизводителя отвечают за техническое оснащение и отделку яхты.

Toyota адаптировала свою производственную систему Toyota Production System с параллельным инжинирингом, сокращением времени производственного цикла и постоянным контролем качества к выпуску яхт. Это позволило создать продукт с беспрецедентным вниманием к деталям, соответствующим традиционным японским представлениям о чувственности и гостеприимстве – "омотенаси".

Фото: яхта Lexus LY 650 / Lexus

Стремительный и элегантный корпус яхты изготовлен из композитного материала: полимера, усиленного стекло- и углеродным волокном. На борту роскошного 65-футового судна есть три каюты, каждая с собственным душем и спальные места для шести человек. В отсеке на палубе установлены два капитанских кресла и два дивана.

В движение Lexus LY 650 приводят два безвальних мотора Volvo Penta IPS. Мощность каждого составляет 1050, 1250 или 1350 лошадиных сил, в зависимости от выбранной комплектации. Топливные баки вмещают 4012 литра дизеля, объем бака для пресной воды – 852 литра. Управлять основными системами яхты и получать информацию об их состоянии можно удаленно с помощью коммуникационного комплекса LY-Link, а в качестве опции покупатели могут заказать аудиосистему Mark Levinson с объемным звучанием.

Стоимость водной роскоши от Lexus будет раскрыта одновременно с публичной премьерой, которая состоится в конце октября на международной выставке яхт в Форт-Лодердейл, штат Флорида.

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