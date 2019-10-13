Чого лиш не зустрінеш часом на дорозі – в кожного своє розуміння прекрасного. Чи практичного. Чи кумедного. Що змушує власників робити таке зі своїми машинами, залишається загадкою, але одне можна сказати точно: кожна з цих машин справді унікальна.

Тюнінг? Кастомайзінг? Скоріше, втілення дивних і хворобливих фантазій власників – інакше й не назвеш.

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Почнемо з дивного симбіозу ГАЗ-31029 та УАЗ-469. Кожен з цих автомобілів окремо являє собою втілення архаїчності та відсутності дизайнерської складової, а злившись в одну машину вони лиш посилюють це враження.

Якщо говорити про дивні “самопали” з деталей різних машин, неможливо не згадати український “Роллс-Ройс”, зібраний на базі ГАЗ-24. Він не претендує на статус “репліки”, лиш хоче бути схожим на справжній автомобіль.

Компанію йому складає старенький Volkswagen Golf, який хоче бути схожим на… джип?

А ось Pontiac Firebird, якому було соромно стояти “голим” поряд з молодим і сильним Dodge Charger, тож він прикрився картонним обвісом. Може когось він і обдурить своїм виглядом, але навряд чи зможе скласти конкуренцію справжнім стрітрейсерам.

Цей американський спорткар опинився дуже далеко від дому і став жертвою бляхарів-маніяків. Тепер він дождиватиме свій вік у вигляді вінтажного автомобіля з блискучим кузовом – не найгірша доля для Ford Mustang.

Якщо говорити про “домашніх хлопчиків”, то цей кабріолет BMW 3-серії – напевно, найзатятіший з них. Червоний кузов, олені на капоті, а в бардачку, напевно, лежить печиво та молоко. Для повноти антуражу не вистачає лише різнобарвної гірлянди.

Цей Chevrolet Camaro початку 90-х років свій різдвяний подарунок вже отримав – Санта приніс йому нове шасі від важкого пікапа.

Що символізує металева огорожа, що “прикрашає” кузов цього автомобіля – відомо лиш його творцю. Але це не точно.

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Зате задум власника цього Toyota Land Cruiser Prado цілком ясний. Він вирішив оздобити багажник свого недешевого кросовера “натуральним лінолеумом”, ясна річ, з практичних міркувань.

Ще один приклад практичності – причіп з корми Chevrolet Corvette. Можливо, передня частина масл-кара постраждала в аварії і авто не підлягало відновленню, тож власник вирішив з вигодою використати уламки.

Невідомо, чи думав про практичність власник цього універсала Subaru Legacy Outback, коли узяв до рук “болгарку”. Скоріш за все, йому просто кортіло мати пікап.

Так само, як власнику цього Porsche Cayenne – ширяти в височіні. У своєму дивному бажанні він не один, оскільки машини на безглуздо великих колесах є цілим напрямком тюнінгу, характерного для США і називаються вони “данк карз” (donk cars).

А фігурка на капоті, популярна в минулому столітті ознака розкішного автомобіля, називається “маскот”. І цей Suzuki Vitara однозначно має найбільш незвичайний маскот у світі, хоча про розкіш мова тут не йде.

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