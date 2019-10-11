В бюджетном классе это самые дешевые модели, в премиум – последние новинки, несмотря на цену.

Продажи новых SUV (внедорожников и кроссоверов) в Украине уже давно больше, чем других классов легковых авто. Сегодня, по данным AUTO-Consulting, доля SUV на рынке Украины составляет 66%. За 9 месяцев нынешнего года продажи SUV, по сравнению с 2018-м выросли более чем на 27%. А в сравнении с сентябрем прошлого года более чем на 65%.

Интересно, что 72% продаж приходится совсем не на бюджетные модели, а на средний ценовой диапазон. Впрочем, выбор у бюджетных классов не очень большой.

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Рассмотрим, какие новые кроссоверы в каждом классе украинцы покупают чаще всего.

В-SUV

В этом классе два лидера продаж – Suzuki Vitara и Nissan Juke. На третьем месте - Chery Tiggo 2, который демонстрирует наибольшую динамику роста продаж - 44% в сравнении с прошлым годом.

C SUV

В классе C-SUV, по сравнению с прошлым годом, рост продаж на 33%. И наиболее востребованы здесь кроссоверы средней ценовой категории.

Среди бюджетных SUV беззапаречный лидер - Renault Duster. За ним следуют китайские

Chery - Tiggo 7, Tiggo 3 і Tiggo 5.

В средней ценовой категории C SUV лидирует обновленный KIA Sportage. Этот кроссовер долгое время сохраняет титул самой популярной модели в стране. Вторая и третья позиция - у Toyota RAV4 и Hyundai Tucson. За ними идут Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.

В премиальном сегменте – свои конкурентные войны. Среди новинок премиум-класса неплохой популярностью пользуются Lexus UX и Mercedes-Benz GLA-Class.

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D-SUV

В сегменте D-SUV наибольшая доля в D SUV принадлежит внедорожникам средней ценовой - почти 70%.

Неизменный лидер в сегменте D-SUV – Toyota Land Cruiser Prado. На втором месте - относительно новая модель Skoda Kodiaq. На третьем Hyundai Santa Fe.

В премиальном сегменте D-SUV лидируют Lexus RX и Lexus NX. А на третьей и четвертой позициях – новые BMW X3 и Mercedes-Benz GLC-Class.

E- і F-SUV

Среди крупнейших SUV E - и F-классов много премиальных моделей. Если же говорить о среднеценовой категории, то в ней лидирует Toyota Land Cruiser, за ней - Volkswagen Touareg и Mazda CX-9.

В премиальном сегменте E SUV все три первых места – за новинками. Это, соответственно, BMW X5, Audi Q8 и Mercedes-Benz GLE-Class.

Первая тройка в F SUV Premium – Audi Q7, Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz GLS-Class. Новинка, которая заняла 4-ю позицию - BMW X7.

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