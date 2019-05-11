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Компактный кроссовер Lexus NX стал первым, примерившим новый дизайн для SUV марки. Сегодня, после незначительного рестайлинга, он все еще выглядит современно и динамично. А как насчет других характеристик?

Внешность

1. Внешний вид

Агрессивно-рубленный дизайн Lexus NX, который с появлением новой модели в 2014 году стал визитной карточкой всей марки, в 2017 году почти не испытал серьезных изменений. "Косметика" вроде другой формы бампера и современного оформления кнопок в салоне – это свидетельство того, что машина удалась с первого раза, и до сих пор выглядит очень современно.

2. Имидж

Характерный стиль бренда – в оригинальной форме решетки радиатора, форме фар и задних фонарей. Компактные размеры не дают повода говорить об уменьшении статуса модели: перед нами стопроцентный премиум-кроссовер, хотя именно небольшие габариты и позволяют предположить о немного "женской" сущности авто. Впрочем, "мужского" в нем предостаточно.

3. Индивидуализация

Гибридную сущность Lexus NX выдает не только шильдик на боковых дверях, но и синий фон на логотипе бренда. На бензиновых версиях фон черный. Версия Executive+ оборудована набором оборудования для повышения активной безопасности и комфорта, а F-Sport отличается другим рисунком радиаторной решетки, дисками, спортивной подвеской и отделкой салона.

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Салон

4. Эргономика водительского сиденья

За рулем этого Lexus NX чувствуешь себя как в легковушке премиум-класса. И заходить в него тоже очень удобно – не высоко. А вот посадка немного выше. Удобные кожаные кресла, кожаная отделка торпедо и карт дверей с просрочкой, стальные вставки, толстый обод руля – во всем чувствуется добротность и качество. В отличие от Lexus предыдущих поколений, кнопки здесь небольшие и элегантные. А блок кнопок под центральным монитором, которые изменились после рестайлинга, теперь напоминают европейские авто. Особенно стильно выглядят удобные рычаги управления температурой воздуха. Управление освещением вообще вызывает восторг – чтобы включить свет, достаточно лишь подвести к плафону рукой – нажимать на кнопки не надо! “Женский” след: под рукой водителя скрыто небольшое зеркальце, хотя их достаточно и на противосолнечных козырьках.

5. Обзорность

Передняя стойка не толстая, поэтому почти не перекрывает обзор. Настройка зеркал, их величина и отображение позволяет уверенно ориентироваться в пространстве. При моей посадке видно даже капот, поэтому габариты машины не только чувствуются, их просто видно. В нашей версии Lexus NX отсутствует круговой обзор, а вот камера заднего вида показывает так хорошо, что в салонное зеркало даже нет нужды смотреть. К тому же она может менять фокус – показывать более широкую картинку или прямо у заднего бампера.

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6. Салон

Качество салона премиум-бренда на высоте – как раз в нем хорошо видно, за что заплатил деньги. Приятные на ощупь материалы, стильный дизайн – все выполнено на высоком уровне. Через небольшую ширину удобно усесться трем на заднем ряду будет трудно, а вот для двух места хватает "с головой", и ногам будет свободно. Спинки заднего дивана можно наклонять, в подлокотнике размещены два подстаканника. А вот возможности регулировать температуру на втором ряду или хотя бы включить подогрев кресел нет. Чтобы зарядить телефон, тоже нужно беспокоить водителя или пассажира спереди – два USB-разъемы расположены в нише центрального подлокотника. А вот за то, что при посадке не замажешь штаны из-за специальной формы дверей – особая благодарность конструкторам.

7. Багажник

Дверца багажника оснащена электроприводом, к тому же на ней две кнопки – закрытия и блокировки всей машины. Очень удобно. Багажное отделение небольшое, но под ним есть ниша для инструментов и запаски, куда можно поместить несколько небольших "нужных" в дороге вещей. Составные спинки задних сидений (раздельные) увеличивают объем отсека с 475 до 1520 л.

Электричество

8. Системы комфорта

Водитель чувствует себя очень комфортно – удобное сиденье с трехпозиционным обогревом, его можно четко отрегулировать с помощью электропривода, обогрев руля. Разве что массажа нету. Среди систем безопасности для украинцев имеется только активный круиз-контроль, хотя в европейской версии их гораздо больше. Например, индикаторы "слепых зон" в наружных зеркалах в нашей версии отсутствуют, равно как и слежение за препятствием при парковке и камера с обзором 360 градусов. Эти опции – прерогатива только самой дорогой комплектации Luxury. Хотя они уже часто встречаются даже не в премиум-сегменте.

9. Мультимедиа

7-дюймовый центральный дисплей мультимедийки управляется с тач-пада на консоли приборов. Конструкторы говорят, что так меньше отвлекаешься от дороги. Возможно, дело привычки. Украинский язык присутствует, хотя на центральном дисплее борткомпьютера его нет. Отсутствует также навигация или ее "заменитель" – системы Apple Car Play и Android Auto. И если для модели 2014 года это понятно, то почему она не появилась после рестайлинга – не совсем.

10. Акустика

В Lexus NX в зависимости от версии устанавливается одна из аудиосистем – фирменная Lexus с 8-ю динамиками или Mark Levinson Surround 7,1 с DVD-проигрывателем и 14 динамиками. Наверное, вторая предназначена для настоящих меломанов, ведь первая выдает очень приличный звук, даже при прослушивании радио.

11. Уровень автономии

Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, который активируется на скорости более 50 км/ч. Можно настроить расстояние до машины спереди и идти за ней на автомагистралях, а вот в пробках она работать не может.

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Механика

12. Двигатель

Lexus NX может комплектоваться различными силовыми агрегатами – бензиновым атмосферным или турбодвигателем, или бензинового-электрическим гибридом. Именно такой вариант с пометкой 300 h у нас на тесте. В качестве двигателя внутреннего сгорания в нем выступает бензиновый мотор объемом 2,5 л и мощностью 155 л.с. Кроме него, у Lexus NX 300 h – еще два электрических двигателя, которые отвечают за полный привод и бесступенчатую коробку передач.





13. Коробка передач

Поскольку в гибридном “Лексусе” установлена коробка передач специальной конструкции с электродвигателем, то никаких физических передач в нем нету. Поэтому автомобиль разгоняется плавно и мощно при любых условиях.

14. Проходимость

Lexus NX – городской кроссовер, и мало кто будет выводить его на бездорожье. Однако полный привод и клиренс в 185 мм позволяет выехать на нем в лес или на берег водоема даже не в идеальную погоду. Впрочем, длинные "клыки" бампера жалко царапать почвой или камнями.

15. Подвеска

До рестайлинга подвеска NX была немного жестковатой, но на нынешней версии она стала более мягкой. Зато "сбитая" ходовая (спереди – Мак Ферсон, сзади – многорычажная) позволяет очень уверенно проходить повороты на значительной скорости – даже не чувствуешь, что это высокий кроссовер, а не легковой автомобиль.

16. Управляемость

Автомобиль будто создан для быстрого маневрирования! Он четко отзывается на поворот руля, особенно в спортивном режиме. В этом случае руль в меру тяжелый, хорошо держит прямую на трассе. В комфортном режиме его крутить легче, однако водитель не теряет связи с колесами.

17. Динамичность

В начале разгона, когда работают два двигателя (электрический и бензиновый), динамику чувствуешь физически – даже голову прижимает к подголовнику. Однако еще до первой сотни она становится менее заметной, так и результат разгона не впечатляет – 9,5 секунд до 100 км в час. Впрочем, в городе быстро опередить авто, мгновенно рвануть с места, безопасно объехать грузовик – для этого динамики хватает. В зависимости от настроения водителя, динамику можно менять – включив спортивный или экономичный режим трансмиссии.

18. Тормоза

Надежные и прогнозируемые тормоза не требуют привыкания – они останавливают автомобиль именно в том месте, где запланировал водитель.

19. Безопасность

По европейской методике EuroNCAP автомобиль еще в 2014 году получил высшую оценку за безопасность – 5 звезд, включая 82% за водителя и пассажиров и столько же – за безопасность детей. Конечно, ведь в NX – не только впечатляющий набор систем средств пассивной безопасности (среди которых 8 подушек безопасности), но и целый комплекс активной. Например, в пакете Lexus Safety System Plus, как у тестового авто – активный круиз-контроль, адаптивный автоматический дальний свет, распознавания знаков и активный руль.

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Эксплуатация

20. Технические особенности

Гибридный привод, который вызвал некоторые предостережения в начале эксплуатации, зарекомендовал себя очень надежным и беспроблемным. Естественно, что обслуживать его "у дяди Васи" невозможно, по крайней мере электронные системы, связанные с гибридной установкой. Все остальные узлы и агрегаты, как и у других "Лексусов", имеют высокую надежность. Значительное преимущество гибридного привода – экономия горючего. Производитель заявляет о среднем расходе в 5,3 л на 100 км, однако во время теста "аппетит" составлял 7,5-8,0 литров на сотню. Конечно, в городе автомобиль более экономичный по сравнению со своими конкурентами, ведь на небольших скоростях машина едет с помощью электродвигателя, а электроэнергию тратит только ту, которую сам "наработал" во время движения или торможения.

21. Стоимость

Минимальная стоимость Lexus NX200 составляет 1,094 млн гривен ($40,5 тысяч). Версия NX300 с бензиновым турбодвигателем – 1,275 млн ($47,2 тысячи). А вот тестовый гибридный NX300h – 1,352 млн гривен ($50,3 тысячи). Топ-версия в исполнении F-Sport оценена в 59,4 тысячи долларов. Правда, за цвет металлик надо доплатить 41,5 тысячи гривен. У конкурентов моделей с гибридным приводом нету. Более-менее сравнимые цены – только в Infiniti QX50, который стоит от 1,106 до 1,623 млн грн, за версию с двухлитровым турбодвигателем. Европейские конкуренты этой премиум-модели намного дороже. Например, минимальная комплектация Mercedes-Benz GLC стоит от 51 тысячи долларов.

22. Удешевление

Пятилетний Lexus NX нелегко приобрести в Украине – хозяева неохотно расстаются со своими машинами. Более того, нет много предложений и среди авто из США, хотя оттуда возят много японских кроссоверов. Самое дешевое предложение пятилетнего "эн икса" – 30 тысяч долларов, однако есть предложения и за 35. Поэтому остаточная стоимость в 70% от цены нового – прекрасное вложение средств в автомобиль.

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23. Расходы

При расходе топлива в 8 л на 100 км и среднегодового пробега в 20 тысяч км на бензин придется потратить 43 200 грн ($1 600). Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тысяч км. За 100 тысяч км на официальном сервисе придется пройти 6 ТО (через 15 тысяч км) общей стоимостью 30 тыс. гривен ($1 115). Ежегодно на страховку (ОСАГО + КАСКО) надо будет тратить в среднем 42 тысячи грн. ($1 555). Таким образом, за 5 лет на эксплуатацию "Лексуса" пойдет $10 500.

24. Общая стоимость эксплуатации за 5 лет

Учитывая потерю стоимости автомобиля и расходы по эксплуатации, владелец расстанется с $25 500 – практически половиной автомобиля. Для премиум-бренда – это хороший показатель, ведь большинство из них скорее дешевеют и имеют гораздо большие расходы на эксплуатацию.

Сергей Матусяк

Фото Дмитрий Моисеенко