09:23, сьогодні

Компактний кросовер Lexus NX став першим, що приміряв новий дизайн для SUV марки. Сьогодні, після незначного рестайлінгу, він все ще виглядає сучасно й динамічно. А як щодо інших характеристик?

Зовнішність

1. Зовнішній вигляд

Агресивно-рублений дизайн Lexus NX, який з появою нової моделі у 2014 році став візитівкою всієї марки, у 2017 році майже не зазнав серйозних змін. “Косметика” на кшталт іншої форми бамперу та сучасного оформлення кнопок в салоні – це свідчення того, що машина вдалася з першого разу, і досі виглядає дуже сучасно.

2. Імідж

Характерний стиль бренду – у оригінальній формі решітки радіатора, формі фар та задніх ліхтарів. Компактні розміри не дають приводу говорити про зменшення статусу моделі: перед нами стовідсотковий преміум-кросовер, хоча саме невеликі габарити й дають змогу припустити про дещо “жіночу” сутність авто. Втім, “чоловічого” в ньому вдосталь.

3. Індивідуалізація

Гібридну сутність Lexus NX видає не лише шильдик на бічних дверях, але й синій фон на логотипі бренду. На бензинових версіях фон чорний. Версія Executive+ обладнана набором обладнання для підвищення активної безпеки та комфорту, а F-Sport відрізняється іншим малюнком радіаторної решітки, дисками, спортивною підвіскою та оздобленням салону.

Читайте також: тест-драйв Lexus UX 250h: сила другого враження

Салон

4. Ергономіка водійського сидіння

За кермом цього Lexus NX відчуваєш себе, немов у легковику преміум-класу. Й заходити у нього теж дуже зручно – не високо. А от посадка трохи вища. Зручні шкіряні крісла, шкіряне оздоблення торпедо та карт дверей з прострочкою, сталеві вставки, товстий обід керма – у всьому відчувається добротність та якість. На відміну від Lexus попередніх поколінь, кнопки тут невеликі та елегантні. А блок кнопок під центральним монітором, які змінились після рестайлінгу, тепер нагадує європейські авто. Особливо стильні та зручні важелі керування температурою повітря. Керування освітленням взагалі викликає захват – щоб увімкнути світло, достатньо лише підвести до плафонів рукою – натискати на кнопки не треба! “Жіночий” слід: під рукою водія сховане невеличке дзеркальце, хоча їх вдосталь і на протисонячних козирках.

5. Оглядовість

Передня стійка не товста, тому майже не перекриває огляд. Налаштування дзеркал, їх величина та відображення дозволяє впевнено орієнтуватися в просторі. За моєї посадки видно навіть капот, тому габарити машини не те що відчувається, їх просто видно. В нашій версії Lexus NX відсутній круговий огляд, а от камера заднього виду показує так добре, що в салонне дзеркало навіть немає потреби дивитися. До того ж вона може змінювати фокус – показувати більш широку картинку чи прямо біля заднього бамперу.

Читайте також: Lexus представив перший в своїй історії мінівен LM

6. Салон

Якість салону преміум-бренду на висоті – якраз у ньому добре видно, за що заплатив гроші. Приємні на дотик матеріали, стильний дизайн – все виконано на високому рівні. Через невелику ширину зручно всістись трьом на задньому ряду буде важко, а от для двох місця вистачає “з головою”, та й ногам буде вільно. Спинки заднього дивану можна нахиляти, в підлокітнику розміщені два підстаканники. А от змоги регулювати температуру на другому ряді чи хоч би ввімкнути підігрів крісел немає. Щоб зарядити телефон, теж потрібно турбувати водія чи пасажира спереду – два USB-роз’єми розміщені в ніші центрального підлокітника. А ось за те, що при посадці не замажеш штани через спеціальну форму дверей – особлива подяка конструкторам.

7. Багажник

Дверка багажника обладнана електроприводом, до того на ній дві кнопки – зачинення та блокування всієї машини. Дуже зручно. Багажне відділення невелике, але під ним є ніша для інструментів та запаски, куди можна помістити кілька невеликих “потрібних” в дорозі речей. Складені спинки задніх сидінь (роздільні) збільшують об’єм відсіку з 475 до 1520 л.

Електрика

8. Системи комфорту

Водій відчуває себе дуже комфортно – зручне сидіння з трипозиційним обігрівом, його можна чітко відрегулювати за допомогою електроприводу, обігрів керма. Хіба що масажу нема. Серед систем безпеки для українців наявний лише активний круїз-контроль, хоча в європейській версії їх набагато більше. Наприклад, індикатори “сліпих зон” у зовнішніх дзеркалах в нашій версії відсутні, так само як і слідкування за перешкодою при паркуванні та камера з оглядом 360 градусів. Ці опції – прерогатива лише найдорожчої комплектації Luxury. Хоча вони вже часто зустрічаються навіть не в преміум-сегменті.

9. Мультимедіа

7-дюймовий центральний дисплей мулидимедіки керується з тач-пада на консолі приладів. Конструктори кажуть, що так менше відволікаєшся від дороги. Можливо, справа звички. Українська мова присутня, хоча на центральному дисплеї борткомп’ютера її нема. Відсутня також навігація або її “замінник” - системи Apple Car Play та Android Auto. І якщо для моделі 2014 року це зрозуміло, то чому вона не з’явилась після рестайлінгу – не зовсім.

10. Акустика

У Lexus NX залежно від версії встановлюється одна з аудіосистем – фірмова Lexus з 8-ма динаміками чи Mark Levinson Surround 7,1 з DVD-програвачем та 14 динаміками. Напевне, друга призначена для справжніх меломанів, адже перша видає дуже пристойний звук, навіть при прослуховуванні радіо.

11. Рівень автономії

Автомобіль оснащений адаптивним круїз-контролем, який активується на швидкості більше 50 км/год. Можна налаштувати відстань до машини-попередника та йти за нею на автомагістралях, а от в заторах вона працювати не може.

Читайте також: Lexus LS500h: ґаджет першого класу

Механіка

12. Двигун

Lexus NX може комплектуватись різними силовими агрегатами - бензиновим атмосферним чи турбодвигуном або ж бензинового-електричним гібридом. Саме такий варіант з позначкою 300 h у нас на тесті. В якості двигуна внутрішнього згоряння у ньому виступає бензиновий мотор об’ємом 2,5 л та потужністю 155 к.с. Окрім нього, Lexus NX 300 h має ще два електричних двигуна, які відповідаються за повний привід та безступінчату коробку передач.





13. Коробка передач

Оскільки в гібридному "Лексусі" встановлена коробка передач спеціальної конструкції з електродвигуном, то жодних фізичних передач в ньому нема. Тому автомобіль розганяється плавно і потужно за будь-яких умов.

14. Прохідність

Lexus NX – міський кросовер, і мало хто буде виводити його на бездоріжжя. Однак повний привід та кліренс у 185 мм дає змогу виїхати на ньому в ліс чи на берег водойми навіть не в ідеальну погоду. Втім, довгі "клики" бампера жаль дряпати ґрунтом чи каменюками.

15. Підвіска

До рестайлінгу підвіска NX була трохи жорсткуватою, однак на нинішній версії вона стала більш м'якою. Зате "збита" ходова (спереду – Мак Ферсон, ззаду – багатоважільна) дозволяє дуже впевнено проходити повороти на значній швидкості – навіть не відчуваєш, що це високий кросовер, а не легкове авто.

16. Керованість

Автомобіль ніби створений для швидкого маневрування! Він чітко відкликається на поворот керма, особливо в спортивному режимі. Тоді кермо в міру важке, добре тримає пряму на трасі. В комфортному режимі його крутити легше, однак водій не втрачає зв'язку з колесами.

17. Динамічність

На початку розгону, коли працюють два двигуни (електричний та бензиновий), динаміку відчуваєш фізично – аж голову притискає до підголовника. Однак ще до першої сотні вона стає менш помітною, тому й результат розгону не вражає – 9,5 секунд до 100 км на годину. Втім, в місті швидко випередити авто, миттєво рвонути з місця, безпечно об'їхати вантажівку – для цього динаміки вистачає. В залежності від настрою водія, динаміку можна змінювати – ввімкнувши спортивний чи економічний режим трансмісії.

18. Гальма

Надійні та прогнозовані гальма не потребують звикання – вони зупиняють автомобіль саме в тому місці, де запланував водій.

19. Безпека

За європейською методикою EuroNCAP автомобіль ще у 2014 році отримав найвищу оцінку за безпеку -– 5 зірок, включаючи 82% за водія та пасажирів і стільки ж – за безпеку дітей. Певна річ, адже у NX – не лише вражаючий набір систем засобів пасивної безпеки (серед яких 8 подушок безпеки), але й цілий комплекс активної. Наприклад, в пакеті Lexus Safety System Plus, як у тестового авто – активний круїз-контроль, адаптивне автоматичне дальнє світло, розпізнавання знаків та активне кермо.

Читайте також: в Нідердандах велосипед став небезпечнішим за автомобіль

Експлуатація

20. Технічні особливості

Гібридний привід, який викликав деякі перестороги на початку експлуатації, зарекомендував себе дуже надійним та безпроблемним. Певна річ, що обслуговувати його "у дяді Васі" неможливо, принаймні електронні системи, пов'язані з гібридною установкою. Всі інші вузли та агрегати, як і у інших "Лексусів", мають високу надійність. Значна перевага гібридного приводу – економія пального. Виробник заявляє про середню витрату у 5,3 л на 100 км, однак під час тесту "апетит" становив 7,5-8,0 літрів на сотню. Звичайно, в місті автомобіль більш економічний за своїх конкурентів, адже на невеликих швидкостях машина їде за допомогою електродвигуна, а електроенергію витрачає лише ту, яку сам "напрацював" під час руху чи гальмування.

21. Вартість

Мінімальна вартість Lexus NX200 становить 1,094 млн гривень ($40,5 тисяч). Версія NX300 з бензиновим турбодвигуном - 1,275 млн ($47,2 тисячі). А от тестовий гібридний NX300h – 1,352 млн гривень ($50,3 тисячі). Топ-версія у виконанні F-Sport оцінена у 59,4 тисяч доларів. Щоправда, за колір металік треба доплатити 41,5 тисячі гривень. У конкурентів моделей з гібридним приводом нема. Більш-менш порівняні ціни – лише у Infiniti QX50, який коштує від 1,106 до 1,623 млн грн, за версію дволітровим турбодвигуном. Європейські конкуренти цієї преміум-моделі набагато дорожчі. Наприклад, мінімальна комплектація Mercedes-Benz GLC коштує від 51 тисячі доларів.

22. Здешевлення

П'ятирічний Lexus NX нелегко придбати в Україні – господарі неохоче розстаються зі своїми машинами. Більше того, немає багато пропозиції і серед авто зі США, хоча звідти возять багато японських кросоверів. Найдешевша пропозиція п'ятирічного "ен ікса" – 30 000 доларів, однак є пропозиції і за 35. Тому залишкова вартість у 70% від ціни нового – прекрасне вкладення коштів в автомобіль.

Читайте також: проблеми гібридних авто: міфи чи правда?

23. Витрати

За витрати пального у 8 л на 100 км та середньорічного пробігу у 20 000 км на бензин доведеться витратити 43 200 грн ($1600). Гарантія на автомобіль становить три роки або 100 тисяч км. За 100 тисяч км на офіційному сервісі доведеться проти 6 ТО (через 15 тисяч км) загальною вартістю 30 тис. гривень ($1115). Щорічно на страховку (Автоцивілка+Каско) треба буде витрачати в середньому 42 000 грн. ($1555). Таким чином, за 5 років на експлуатацію "Лексуса" піде $10500.

24. Загальна вартість експлуатації за 5 років

Враховуючи втрату вартості автомобіля та витрати з експлуатації, власник розстанеться з $25500 – практично половиною автомобіля. Для преміум-бренда – це добрий показник, адже більшість з них швидше дешевіють та мають набагато більші витрати на експлуатацію.

Сергій Матусяк

Фото Дмитро Мойсеєнко