Премьера состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Toyota RAV4 Plug-In Hybrid дебютирует на автошоу в Лос-Анджелесе в конце этого года. Внешне новинка почти не отличается от обычного гибрида RAV4, за исключением решетки радиатора, вертикальных ходовых огней и бамперов. Toyota также показала его в новом цвете под названием Supersonic Red. Конечно, есть розетка для подзарядки.

Toyota не сообщает никаких технических подробностей, сохраняя их для официального дебюта на автосалоне в Лос-Анджелесе. Впрочем, возможно предположить, что у RAV4 Plug-In Hybrid будет такой же силовой агрегат, что и у обычного гибрида RAV4 (2,5-литровый бензиновый плюс электромотор), которые вместе должны составить 219 лошадиных сил. Модель, вероятно, будет иметь больший аккумулятор, чтобы обеспечить больший пробег только на электричестве. Вполне возможно, что аккумуляторная батарея займет немного пространства багажника.

Напомним, что французы выпустили гибрид, который потребляет 1,3 л на 100 км.