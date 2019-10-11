Прем'єра відбудеться на автосалоні в Лос-Анджелесі.

Toyota RAV4 Plug-In Hybrid дебютує на автошоу в Лос-Анджелесі наприкінці цього року. Зовні новинка майже не відрізняється від звичайного гібриду RAV4, за виключенням решітки радіатора, вертикальних ходових вогнів та бамперів. Toyota також показала його в новому кольорі під назвою Supersonic Red. Звичайно, є розетка для підзарядки.

Toyota не повідомляє жодних технічних подробиць, зберігаючи їх для офіційного дебюту на автосалоні в Лос-Анджелесі. Втім, можливо припустити, що RAV4 Plug-In Hybrid матиме такий же силовий агрегат, що і звичайний гібрид RAV4 (2,5-літровий бензиновий плюс електромотор), які разом мають скласти 219 кінських сил. Модель, ймовірно, матиме більший акумулятор, щоб забезпечити більший пробіг лише на електриці. Цілком можливо, що акумуляторна батарея займе трохи простору багажника.

Нагадаємо, що французи випустили гібрид, що споживає 1,3 л на 100 км.