Три из пяти – кроссоверы. Также в пятерке – три модели бренда Renault.

С января по сентябрь 2019 года в Украине было реализовано и поставлено на учет 61,7 тыс. новых легковых автомобилей. Ассоциация Укравтопром определила модели-лидеры.

На первом месте – компактный кроссовер KIA Sportage. С января по сентябрь 4 178 автомобилей этой модели пополнили украинский автопарк. Большинство "Спортеджей" (92%) из этого количества были приобретены физлицами.

Читайте также: Украинский рынок электромобилей стремительно растет

Вторым по популярности стал Renault Duster, в активе которого 3 503 регистрационных номера за девять месяцев. В большей степени своему успеху "Дастер" обязан корпоративным клиентам, поскольку именно юридические лица стали владельцами 62% этих компактных реализованных с начала года SUV от Renault.

Еще один компактный кроссовер, который вошел в тройку самых популярных в Украине автомобилей, – Toyota RAV-4. На этом автомобиле свой выбор остановили 2 978 покупателей, из которых 80% – частные лица.

На четвертом месте Renault Logan – 2 854 шт.

Замыкает пятерку лидеров Renault Sandero с результатом 2010 регистраций.

Напомним, что авторынок в сентябре оказался меньше, чем в августе.