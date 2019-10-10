Три з п'яти – кросовери. Також в п'ятірці – три моделі бренду Renault.

З січня по вересень 2019 року в Україні було реалізовано та поставлено на облік 61,7 тис. нових легкових автомобілів. Асоціація Укравтопром визначила моделі-лідери.

На першому місці - компактний кросовер KIA Sportage. З січня по вересень 4178 автомобілів цієї моделі поповнили український автопарк. Більшість "Спортеджів" (92%) з цієї кількості була придбана фізособами.

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Другим за популярністю став Renault Duster, в активі якого 3503 реєстраційні номери за дев’ять місяців. Більшою мірою своєму успіху "Дастер" зобов’язаний корпоративним клієнтам, оскільки саме юридичні особи стали власниками 62% реалізованих з початку року цих компактних SUV від Renault.

Ще один компактний кросовер увійшов до трійки найпопулярніших в Україні автомобілів – Toyota RAV-4. На цьому автомобілі свій вибір зупинили 2978 покупців, з яких 80% – приватні особи.

На четвертому місці Renault Logan – 2854 шт.

Замикає п’ятірку лідерів Renault Sandero з результатом 2010 реєстрацій.

Нагадаємо, що авторинок у вересні виявився меншим, ніж у серпні.