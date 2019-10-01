Однак загальні показники з початку року демонструють зростання на 7%.

У вересні 2019 року українці придбали 7076 нових легкових автомобілів, що на 15% менше, ніж у серпні поточного року, однак на 12% більше, ніж у вересні минулого року. А от за підсумками 9 місяців зростання – на 7% (всього дилерам вдалось продати 62 тис. нових автомобілів).

Головною причиною вересневого зниження обсягів продажів стало зниження курсу долара, через який потенційні покупці вирішили почекати на зменшення гривневих цін.

Лідером ринку у вересні 2019 року став французький Renault. Не змінилося і становище Toyota і Kia – вони на другому та третьому місці відповідно. А ось Hyundai зміг на 25% збільшити продажі, що дозволило йому обійти відразу трьох конкурентів і зайняти 4-е місце на ринку.

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Майже стільки ж додали в продажах і дилери Suzuki і це також дало можливість увійти в першу десятку брендів вересня. Продажі BMW теж виросли на 11%, що дало змогу стати лідерами преміум-сегменту. Також завдяки акційним цінам на одну з моделей збільшив продажі Seat.

Рейтинг автомобільних брендів на українському авторинку у вересні 2019 року*:

*За даними Auto-Consulting.

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