Майбутнє авторинку — за електрокарами та орендованими автівками, та системами автоматичного керування.

По те, якими будуть авто за десять років, та якою буде картина попиту на автомобільному ринку, розповів у ефірі Радіо Промінь фахівець з розвитку технологій Олексій Якубін.

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До 2030 року бренди автомобілів не матимуть ключового значення для споживачів, адже основним фактором стане користувацький досвід. Про це йдеться в дослідженні ІВМ, яке представили на Франкфуртському автосалоні.

Компанія опитала 11,5 тисяч споживачів і 1,5 тисячі керівників компаній автомобільної галузі, і отримані дані вказують на глобальні зміни. 48% респондентів заявили, що у 2030 році бенд не матиме для них вирішального значення. Головне — ціна і зручність. Водночас 69% опитуваних заявили, що сьогодні бренд є конкурентною перевагою, але тільки 46 відсотків вважають, що така тенденція збережеться до 2030 року.

Цікаво, що змінилася і думка щодо володіння та експлуатації автомобілів. Такі фактори, як, скажімо, персональна конфігурація, самодіагностика або навчання і оптимізація – є найбажаніші для споживачів, вони найважливіші для автомобілів майбутнього.

Олексій Якубін має більш консервативний прогноз. "Я думаю, що все ж таки бренди збережуть своє значення. Інша справа, що, можливо, ми побачимо дещо нові бренди. Якщо дивитися на тенденцію, яка є зараз, то значна частина старих брендів або "помирають", або перетрансформовуються і з’являються нові бренди в нових регіонах світу, наприклад, в Китаї. Бренди деякою мірою допомагають нам з вами економити час".

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Експерт зауважує, що найближчим часом ймовірна зміна природи власності — ріст попиту не на купівлю, а на оренду автомобілів. А з приводу підвищення попиту на електромобілі, нагадує, що електрокари були першими, їх пробували запускати ще до винайдення двигуна внутрішнього згоряння.

"Електрокари — можливо, але я не відкидав би ролі нафти. Думаю, що буде велика тенденція принаймні до гібридності, як мінімум. І другий нюанс. Зараз є інша тенденція: коли люди будуть думати: "А чи є сенс купувати автомобіль? Чи не можна взяти його в якусь довготривалу оренду?" Ця тенденція може тільки зростати. Думаю, що значна частина автомобільних концернів буде пропонувати людям просто брати авто в довгострокову оренду. А через 2–3 роки його змінювати на інший", — прогнозує Олексій Якубін. Також він вважає, що керування автомобілями стане більш автоматизованим.

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