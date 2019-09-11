Виявляться відеозапис не є доказом, якщо порушення не зафіксовано технічними приладами.

Поліцейський оштрафував водія за те, що той нібито здійснив зупинку на відстані 10 метрів від бічної дороги.

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Як доказ порушення інспектор долучив відеозапис з нагрудного відеореєстратора, на якому зафіксував зупинку автомобіля з порушенням вимог. При цьому, будь-яких замірів такої відстані інспектором не проводились, відстань визначалась візуально.

Розглядаючи дану справу, Верховний суд не прийняв до уваги цей відеозапис через те, що на ньому відображено лише зупинку автомобіля та не проведені заміри відстані.

Зокрема у рішенні від 04.09.2019 Верховний суд зробив висновок, що належним доказом даного правопорушення, виходячи з його природи, є замір відстані на місці відповідними технічними приладами, що і підтверджувало б факт зупинки автомобіля менш ніж за 10 метрів (Справа №211/4619/16-а).

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За наслідками розгляду справи, постанову поліції визнано незаконною та скасовано. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає!

Тому для доведення порушення у подібних ситуаціях не достатньо відеозапису із місця зупинки. Факт порушення повинен бути підтвердженим належними замірами, зробленими відповідними технічними приладами!