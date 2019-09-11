Оказывается, видеозапись не является доказательством, если нарушение не зафиксировано техническими приборами.

Полицейский оштрафовал водителя за то, что тот якобы совершил остановку на расстоянии 10 метров от боковой дороги.

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В качестве доказательства нарушения инспектор включил видеозапись с нагрудного видеорегистратора, на котором зафиксировал остановку автомобиля с нарушением требований. При этом, каких-либо замеров такого расстояния инспектор не проводил, расстояние определялось визуально.

Рассматривая данное дело, Верховный суд не принял во внимание эту видеозапись за того, что на ней отображается только остановка автомобиля и не проведены замеры расстояния.

В частности, в решении от 04.09.2019 Верховный суд сделал вывод, что надлежащим доказательством данного правонарушения, исходя из его природы, является замер расстояния на месте соответствующими техническими приборами, что и подтверждало бы факт остановки автомобиля менее чем за 10 метров (Дело №211/4619/шестнадцатый).

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По результатам рассмотрения дела, постановление полиции признано незаконным и отменено. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит!

Поэтому для доказательства нарушения в подобных ситуациях недостаточно видеозаписи с места остановки. Факт нарушения должен быть подтвержден соответствующими замерами, сделанными соответствующими техническими приборами!