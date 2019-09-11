Парламент поддержал законопроект №1047, определенный Зеленским как неотложный. После его вступления в силу владельцев (не водителей) грузового транспорта будут штрафовать заочно.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

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Так, целью закона является предупреждение преждевременного разрушения автодорог перегруженными транспортными средствами. Тем самым исключаются избыточные расходы бюджетных средств на устранение последствий такого разрушения и улучшаются условия безопасного движения на автомобильных дорогах.

Документом предусматривается законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом министров.

Штрафы

Проектом устанавливается, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения – штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения – штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Админответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте несет ответственное лицо – физическое лицо или руководитель юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, а в случае если в Единый государственный реестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе соответствующего транспортного средства, – надлежащий пользователь транспортного средства , а если в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований отсутствуют на момент запроса сведения о руководителе юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, – лицо, исполняющее полномочия руководителя такого юрлица.

Предполагается, что административно-хозяйственные штрафы будут засчитываться в государственный дорожный фонд Украины.

Кроме того, изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривается установление ответственности за невыполнение водителями транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров и/или грузов требований уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте и его территориальных органов, об остановке транспортного средства.

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