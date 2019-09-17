Будущее авторынка — за электрокарами, арендованными автомобилями и системами автоматического управления.

О том, какими будут авто через десять лет, и какой будет картина спроса на автомобильном рынке, рассказал в эфире Радио Луч специалист по развитию технологий Алексей Якубин.

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К 2030 году бренды автомобилей не будут иметь ключевого значения для потребителей, ведь основным фактором станет пользовательский опыт. Об этом говорится в исследовании ІВМ, которое представили на Франкфуртском автосалоне.

Компания опросила 11 500 потребителей и 1,5 тысячи руководителей компаний автомобильной отрасли, и полученные данные указывают на глобальные изменения. 48% респондентов заявили, что в 2030 году бренд не будет иметь для них решающего значения. Главное – цена и удобство. В то же время 69% опрошенных заявили, что сегодня бренд является конкурентным преимуществом, но только 46 процентов считают, что такая тенденция сохранится до 2030 года.

Интересно, что изменилось и мнение относительно владения и эксплуатации автомобилей. Такие факторы, как, скажем, персональная конфигурация, самодиагностика или обучение и оптимизация – являются самыми желанными для потребителей, они важнейшие для автомобилей будущего.

Алексей Якубин имеет более консервативный прогноз. "Я думаю, что все же бренды сохранят свое значение. Другое дело, что, возможно, мы увидим несколько новые бренды. Если смотреть на тенденцию, которая есть сейчас, то значительная часть старых брендов или "умирает", или перетрансформируются и появляются новые бренды в новых регионах мира, например, в Китае. Бренды в определенной степени помогают нам с вами экономить время".

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Эксперт отмечает, что в ближайшее время возможна смена природы собственности – рост спроса не на покупку, а на аренду автомобилей. А по поводу повышения спроса на электромобили, напоминает, что электрокары были первыми, их пробовали запускать еще до изобретения двигателя внутреннего сгорания.

"Электрокары – возможно, но я не отвергал бы роли нефти. Думаю, что будет большая тенденция по крайней мере до гибридности, как минимум. И второй нюанс. Сейчас есть другая тенденция: люди будут думать: "А смысл покупать автомобиль? Нельзя взять его в какую-то долгосрочную аренду?" Эта тенденция может только возрастать. Думаю, что значительная часть автомобильных концернов будет предлагать людям просто брать авто в долгосрочную аренду. А через 2-3 года его менять на другое", – прогнозирует Алексей Якубин Также он считает, что управление автомобилями станет более автоматизированным.

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