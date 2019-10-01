За січень-серпень 2019 року в Україні надходження до бюджету від розмитнення автомобілів на "єврономерах" в сім разів перевищили очікувану суму. Про це повідомляє прес-служба Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

До Пенсійного фонду надійшло в 7 разів більше запланованого обсягу надходжень, отриманих під час митного оформлення для вільного обігу транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

Читайте також: На усі автомобілі та мотоцикли відмінять акциз: законопроект

"Відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих під час митного оформлення для вільного обігу транспортних засобів, ввезених на митну територію України та поміщених у митні режими транзиту або тимчасового ввезення в період з 01.01.2015 р до дня вступу в силу закону від 08.11.2018 р №2611-VIII про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів ", - йдеться в повідомленні.

В інформації зазначається, що при річному плані в сумі 1 мільярд гривень, за 8 місяців 2019 року до бюджету надійшло в цілому 7,1 мільярд гривень, або в 7 разів більше. Всі платежі зараховані на баланс Пенсійного фонду.

Читайте також: Дешеве розмитнення в обмін на техогляд: що пропонує автомобілістам нова влада