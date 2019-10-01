За январь-август 2019 года в Украине поступления в бюджет от растаможивания автомобилей на "еврономерах" в семь раз превысили ожидаемую сумму. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

В Пенсионный фонд поступило в 7 раз больше запланированного объема поступлений, полученных во время таможенного оформления для свободного обращения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

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"Произошло значительное перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей, полученных во время таможенного оформления для свободного обращения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенные режимы транзита или временного ввоза в период с 01.01.2015 г. до дня вступления в силу закона от 08.11.2018 г. №2611-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств", – говорится в сообщении.

В информации отмечается, что при годовом плане в сумме 1 миллиард гривен, за 8 месяцев 2019 года в бюджет поступило в общей сложности 7,1 миллиарда гривен, или в 7 раз больше. Все платежи зачислены на баланс Пенсионного фонда.

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