Однако общие показатели с начала года демонстрируют рост на 7%.

В сентябре 2019 года украинцы приобрели 7076 новых легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем в августе текущего года, однако на 12% больше, чем в сентябре прошлого года. А вот по итогам 9 месяцев рост – на 7% (всего дилерам удалось продать 62 тыс. новых автомобилей).

Главной причиной сентябрьского снижения объемов продаж стало снижение курса доллара, из-за которого потенциальные покупатели решили подождать уменьшения гривневых цен.

Лидером рынка в сентябре 2019 года стал французский Renault. Не изменилось и положение Toyota и Kia – они на втором и третьем месте соответственно. А вот Hyundai смог на 25% увеличить продажи, что позволило ему обойти сразу трех конкурентов и занять 4-е место на рынке.

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Почти столько же прибавили в продажах и дилеры Suzuki и это также дало возможность войти в первую десятку брендов сентября. Продажи BMW тоже выросли на 11%, что позволило стать лидерами премиум-сегмента. Также благодаря акционным ценам на одну из моделей увеличил продажи Seat.

Рейтинг автомобильных брендов на украинском авторынке в сентябре 2019 года*:

*По данным Auto-Consulting.

Напомним, что таможенные платежи за "евробляхи" оказались в 7 раз выше плановых.