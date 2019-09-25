В августе в Украине было зарегистрировано 1551 ед. легковых и LCV автомобилей с электродвигателем. Это на 2% больше, чем в июле и является новым рекордом среди ежемесячных регистраций.

Всего за август украинцы купили 753 электромобиля, преимущественно подержанные. Их средний возраст невелик – 3,9 лет. При этом новых – всего 6%, покупали в возрасте 3-4 года. Это как раз тот период, когда лизинговые компании, которые эксплуатировали электромобили в США и Европе, их продают. Поэтому и цена на их падает больше всего. Этим и пользуются украинцы.

Тройка лидеров среди электрокаров в августе:

Nissan Leaf – 308 ед., Tesla Model S – 58 ед., Renault Kangoo – 51 ед.

С гибридными автомобилями ситуация несколько иная. 37% из них впервые зарегистрировано новыми, а 48% – это автмообили Toyota. Таким образом, лидер рынка Toyota RAV4 вместе с Camry Hybrid значительно влияют на статистику продаж. Другие автомобили из рейтинга реализуются преимущественно б\у.

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Тройка лидеров среди гибридов в августе:

Toyota RAV4 – 202 од., Chevrolet Volt – 101 од., Toyota Prius – 64 од.

Напомним, что Mitsubishi показала гибридный кроссовер.