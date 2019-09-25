Протягом серпня в Україні було зареєстровано 1551 од. легкових та LCV авто з електродвигуном. Це на 2% більше, ніж у липні і є новим рекордом серед щомісячних реєстрацій.

Всього за серпень українці купили 753 електромобілі, переважно вживані. Їх середній вік невеликий – 3,9 років. При цьому нових – всього 6%, найбільше купляли у віці 3-4 роки. Це якраз той період, коли лізингові компанії, які експлуатували електромобілі у США та Європі, їх продають. А тому і ціна на их падає найбільше. Цим і користуються українці.

Трійка лідерів серед електрокарів в серпні:

Nissan Leaf – 308 од., Tesla Model S – 58 од., Renault Kangoo – 51 од.

З гібридними автомобілями ситуація трохи інша. 37% з них вперше зареєстровано новими, а 48% – це автмообілі Toyota. Таким чином, лідер ринку Toyota RAV4 разом з Camry Hybrid значно впливають на статистику продажів. Інші авто з рейтингу ввозяться переважно вживаними.

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Трійка лідерів серед гібридів в серпні:

Toyota RAV4 – 202 од., Chevrolet Volt – 101 од., Toyota Prius – 64 од.

Нагадаємо, що Mitsubishi показала гібридний кросовер.