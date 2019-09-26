Модель будет продаваться в Китае по цене 8700 долларов США.

Компактный электромобиль Renault City K-ZE на базе индийского мини-кроссовера Renault Kwid был представлен еще весной, однако технические подробности о нем стали известны только сейчас. В частности, на электромобиле установлена 26,8-киловатная тяговая батарея, которая теоретически должна обеспечить запас хода в 270 км (по циклу NEDC). Полностью ее зарядить можно за 4 часа.

Renault City K-ZE оборудован единственным электромотором на передней оси с развивающей мощностью 45 л.с. и 125 Нм крутящего момента. Это позволяет разогнать электрокросовер до 105 км / ч. Другие динамические характеристики не называются. Среди оборудования – две подушки безопасности, кондиционер и мультимедийная система с 8-дюймовым монитором.

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Модель City K-ZE создана для рынков развивающихся стран. И вряд ли он официально будет представлен в Украине, где "Рено" продает европейский модельный ряд.

Напомним, что Mazda готова представить свой первый электрокар.