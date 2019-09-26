Модель буде продаватись в Китаї за ціною у 8700 доларів США.

Компактний електромобіль Renault City K-ZE на базі індійського міні-кросовера Renault Kwid був представлений ще навесні, однак технічні подробиці про нього стали відомі тільки зараз. Зокрема, на електромобілі встановлено 26,8-кіловатну тягову батарею, яка теоретично має забезпечити запас ходу у 270 км (за циклом NEDC). Повністю її зарядити можна за 4 години.

Renault City K-ZE обладнаний єдиним електромотором на передній осі розвиває потужністю 45 к.с. і 125 Нм крутного моменту. Це дозволяє розігнати електрокросовер до 105 км / год. Інші динамічні характеристики не називаються. Серед обладнання – дві подушки безпеки, кондиціонер та мультимедійна система з 8-дюймовим монітором.

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Модель City K-ZE створена для ринків країн, що розвиваються. І навряд чи він офіційно буде представлений в Україні, де "Рено" продає європейський модельний ряд.

Нагадаємо, що Mazda готова представити свій перший електрокар.