Автомобіль дебютує на автосалоні у Токіо.

На Токійському автосалоні 23 жовтня відбудеться світова прем'єра першого серійного електромобіля Mazda.

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Нова модель стане третьою за рахунком у модельній лінійці нового покоління і першим повноцінним електрокаром бренду. Перед тим як створити новинку, компанія ретельно вивчила потреби цільової аудиторії.

Дизайн електрокара витриманий у відповідності з канонами стилістичної філософії Kodo – “душа руху”, де кожен автомобіль розглядається як витвір мистецтва. При цьому вигляд машини можна органічно адаптувати під мінливі цінності суспільства і нові технології.

Разом з батарейною новинкою на автошоу у Токіо компанія Mazda також продемонструє оновлені MX-5 та CX-8.

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