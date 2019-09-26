Автомобиль дебютирует на автосалоне в Токио.

На Токийском автосалоне 23 октября состоится мировая премьера первого серийного электромобиля Mazda.

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Новая модель станет третьей по счету в модельной линейке нового поколения и первым полноценным электрокаром бренда. Перед тем как создать новинку, компания тщательно изучила потребности целевой аудитории.

Дизайн электрокара выдержан в соответствии с канонами стилистической философии Kodo – "душа движения", где каждый автомобиль рассматривается как произведение искусства. При этом вид машины можно органично адаптировать под меняющиеся ценности общества и новые технологии.

Вместе с батарейной новинкой на автошоу в Токио компания Mazda также продемонстрирует обновленные MX-5 и CX-8.

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