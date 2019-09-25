Автомобиль будет представлен на рынках отдельных стран.

Созданный совместно с американским производителем велосипедов TREK кросс-универсал стал неожиданным конкурентом для высоких универсалов концерна Volkswagen-Audi.

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Кросс-версия универсала Corolla Touring Sports была создана в рамках сотрудничества японского бренда с крупнейшим американским производителем велосипедов Trek Bicycle. Автомобиль оснастили полным набором традиционных атрибутов класса SUV для таких конверсий: высоким клиренсом (+2 см), пластиковой защитой нижней части кузова, и рейлингами с креплением под пару велосипедов на крыше. А для вида добавили 17-дюймовые диски оригинального дизайна.

В салоне – отделка двухцветной тканью, деревянные вставки, пара 7-дюймовых дисплеев, а также последняя версия фирменного набора электронных ассистентов Safety Sense, включающий активный круиз-контроль, автоматическое торможение с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, системы слежения за дорожной разметкой и распознавания дорожных знаков.

Фото: Toyota Corolla Trek / Toyota

Corolla Trek будет доступна с одним из двух бензо-электрических агрегатов на выбор – 1,8 и 2 л, мощностью 122 и 180 лошадиных сил соответственно.

Продажи кросс-универсала Corolla в Европе должны начаться в ближайшее время, а цены еще не объявлены. Однако известно, что британские дилеры марки уже открыли предварительный прием заказов, а стартовый ценник на Toyota Corolla Trek в Великобритании, по слухам, будет не ниже 29 тысяч фунтов – около 872 тысяч гривен. Первые машины клиенты должны получить до конца года.

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