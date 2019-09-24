Автомобиль будет выпускаться для рынка Индии на совместном предприятии Maruti Suzuki.
Suzuki S-Presso покажут публике 30 августа на автосалоне в Индии, а стоить оно будет около 330 тысяч рупий (это примерно 4000 евро). Пока производитель показал лишь рисунок будущей бюджетной модели.
В рекламном ролике Maruti Suzuki обыграл тему названия модели, созвучного с кофейным напитком эспрессо:
Переднеприводной кроссовер имеет литровый двигатель мощностью 68 л.с. и 90 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или “роботом”.
Напомним, что Renault показала бюджетный электрический кроссовер.