Автомобиль будет выпускаться для рынка Индии на совместном предприятии Maruti Suzuki.

Suzuki S-Presso покажут публике 30 августа на автосалоне в Индии, а стоить оно будет около 330 тысяч рупий (это примерно 4000 евро). Пока производитель показал лишь рисунок будущей бюджетной модели.

В рекламном ролике Maruti Suzuki обыграл тему названия модели, созвучного с кофейным напитком эспрессо:

Автомобиль имеет своеобразный стиль оформления внешнего вида, который был показан на концепте Future-S в прошлом году. Выделяется большая передняя оптика и массивные бамперы. Читайте также: тест-драйв Suzuki Jimny В основу кроссовера легла платформа Heartect пятого поколения, на которой построены и другие модели для местного рынка – Swift, Ignis и Baleno. Размеры S-Presso скромные – 3665 мм в длину, 1520 мм и 1564 мм в ширину и высоту соответственно. Колесная база составляет 2380 мм, а дорожный просвет – 180 миллиметров.

Переднеприводной кроссовер имеет литровый двигатель мощностью 68 л.с. и 90 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или “роботом”.

Напомним, что Renault показала бюджетный электрический кроссовер.