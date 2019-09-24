Автомобіль буде випускатись для ринку Індії на спільному підприємстві Maruti Suzuki.

Suzuki S-Presso покажуть публіці 30 серпня на автосалоні в Індії, а коштувати вона буде близько 330 тисяч рупій (це приблизно 4000 євро). Поки що виробник показав лише малюнок майбутньої бюджетної моделі.

В рекламному ролику Maruti Suzuki обіграв тему назви моделі, співзвучною з кавовим напоєм еспресо:

Автомобіль має своєрідний стиль оформлення зовнішнього вигляду, який був показаний на концепті Future-S в минулому році. Виділяється велика передня оптика і масивні бампери. Читайте також: тест-драйв Suzuki Jimny В основу кросовера лягла платформа Heartect п'ятого покоління, на якій побудовані й інші моделі для місцевого ринку - Swift, Ignis і Baleno. Розміри S-Presso скромні - 3665 мм у довжину, 1520 мм та 1564 мм в ширину і висоту відповідно. Колісна база складає 2380 мм, а дорожній просвіт - 180 міліметрів.

Передньоприводний кросовер має літровий двигун потужністю 68 к.с. і 90 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач або "роботом".

Нагадаємо, що Renault показала бюджетний електричний кросовер.