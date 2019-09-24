Автомобіль буде випускатись для ринку Індії на спільному підприємстві Maruti Suzuki.
Suzuki S-Presso покажуть публіці 30 серпня на автосалоні в Індії, а коштувати вона буде близько 330 тисяч рупій (це приблизно 4000 євро). Поки що виробник показав лише малюнок майбутньої бюджетної моделі.
В рекламному ролику Maruti Suzuki обіграв тему назви моделі, співзвучною з кавовим напоєм еспресо:
Передньоприводний кросовер має літровий двигун потужністю 68 к.с. і 90 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач або "роботом".
Нагадаємо, що Renault показала бюджетний електричний кросовер.