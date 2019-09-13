Французький виробник сподівається зайняти нішу бюджетних електрокарів на ринках усього світу. Причому машина вже готова, її потрібно лише адаптувати.

Про це в інтерв'ю виданню Automotive News заявив генеральний директор французької марки Тьєррі Боллоре.

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Створення такого автомобіля не буде проблемою, запевнив керівник Renault, нагадавши про десятирічний досвід роботи над електрокарами для масового ринку. Наприклад, Zoe.

Він підкреслив, що компанія хоче зосередитися саме на недорогих електрокарах, в той час як інші автовиробники взяли приціл на преміальний сегмент. Боллоре зазначив, що всупереч побоюванням інших, Renault зможе заробляти на випуску дешевого електромобіля за рахунок великих обсягів.

Фото: Renault K-ZE / Renault

Renault минулого року представила електричний міні-кросовер K-ZE, який буквально минулого тижня вийшов у продаж зі стартовим цінником у 8770 доларів (7900 євро). З огляду на те, що європейська версія цієї моделі потребує подальших інвестицій для омологації в регіоні, базова ціна в розмірі 10 тисяч євро видається цілком обґрунтованою.



Нагадаємо, Renault K-ZE побудований на платформі CMF-A, оснащений батареєю ємністю 26,8 кіловат-годин та електромотором потужністю в 44 сили. Заявлений запас ходу – 250 км.

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