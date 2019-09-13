Французский производитель надеется занять нишу бюджетных электрокаров на рынках всего мира. Причем машина уже готова, ее нужно только адаптировать.

Об этом в интервью изданию Automotive News заявил генеральный директор французской марки Тьерри Боллоре.

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Создание такого автомобиля не будет проблемой, заверил руководитель Renault, напомнив о десятилетнем опыте работы над электрокарами для массового рынка. Например, Zoe.

Он подчеркнул, что компания хочет сосредоточиться именно на недорогих электрокарах, в то время как другие автопроизводители взяли прицел на премиальный сегмент. Боллоре отметил, что вопреки опасениям других, Renault сможет зарабатывать на выпуске дешевого электромобиля за счет больших объемов.

Фото: Renault K-ZE / Renault

Renault прошлого года представила электрический мини-кроссовер K-ZE, который буквально на прошлой неделе вышел в продажу со стартовым ценником в 8770 долларов. Учитывая то, что европейская версия этой модели требует дальнейших инвестиций для омологации в регионе, базовая цена в размере 10 тысяч евро кажется вполне обоснованной.

Напомним, Renault K-ZE построен на платформе CMF-A, оснащен батареей емкостью 26,8 киловатт-часов и электромотором мощностью в 44 силы. Заявленный запас хода – 250 км.

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