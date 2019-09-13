Концепты Wey S и Wey X представляют собой предсерийные образцы двух моделей марки.

Люксовый суббренд китайского автогиганта Great Wall-марка Wey, уже во второй раз участвует во Франкфуртском автосалоне. В этот раз на подиуме красовалась пара голубых предсерийных концептов, а представители компании озвучили конкретные планы по выходу на европейский рынок.

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Бренд Wey, созданный в 2016 году, а позиционируется выше Haval и Great Wall. Сейчас марка представлена исключительно в Китае, однако Great Wall планирует вывести люксовый бренд на европейский рынок. И сделать это надеется уже в 2021 году.

Первое появление Wey перед европейской публикой состоялось в 2017 году, также на автосалоне во Франкфурте. Тогда марка презентовала концептуальный электрический кроссовер XEV.

Сейчас на стенде Wey опять концепты, но уже значительно ближе к реальности, чем два года назад. Первый – Wey S, является прообразом нового поколения кроссовера Wey VV5, который выпускается с 2017 года.

Фото: Wey S и Wey X на стенде во Франкфурте / Carscoops, Drive

Концепт Wey S оснащен двумя электромоторами – по одному на каждой оси для обеспечения полноприводной схемы. Производительность силовой установки S составляет 354 л.с., заявленный разгон до сотни за 4,9 секунды и запас хода в 400 км (WLTP), хотя подробностей о техническом оснащении машины производитель не раскрывает.

Второй концепт – Wey X, может быть прообразом для следующего VV6. Вместо боковых зеркал у него камеры, а боковые двери открываются нараспашку, в салоне – гигантский дисплей, а главная “фишка” концепта – система автопилот 4 уровня автономности с функцией распознавания лица владельца, которая позволит без ключа и брелка открывать салон, а также заводить авто. Силовая установка, вместе с платформой, у него такая же, как у Wey S. Однако производительность чуть меньше – 320 л.с., 4,3 секунды до первой сотни. Зато батарея здесь, очевидно, больше, потому что на одном заряде кроссовер сможет преодолевать до 710 км.

Еще один кроссовер Wey произвел дебют во Франкфурте, но уже серийный. Точнее, особая модификация серийной модели Wey VV7 GT с тюнингом от ателье Brabus. Модификация получила название Wey VV7 GT Pro.

Фото: Wey VV7 GT Pro от Brabus / Drive

Немецкие тюнеры кроссовер одели в агрессивный обвес с карбоновыми акцентами, добавили большие 22-дюймовые колеса и роскошнее убранство салона. Гибридную силовую установку модели на основе бензинового 2.0-турбо прокачали до 227 л.с., улучшив динамику с 7,3 до 5,9 секунд на ускорение от 0 до 100 км/час. Исключительно на электронах кроссовер может проехать 70 км, а расход бензина в комбинированном режиме составляет 1,6 л/100 км.

К слову, именно моделью VV7 бренд Wey рассматривает возможность выхода на украинский рынок.

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