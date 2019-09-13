Концепти Wey S та Wey X являють собою передсерійні зразки двох моделей марки.

Люксовий суббренд китайського автогіганта Great Wall – марка Wey, вже вдруге бере участь у Франкфуртському автосалоні. Цього разу на подіумі красувалась пара блакитних передсерійних концептів, а представники компанії озвучили конкретні плани з виходу на європейський ринок.

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Бренд Wey, створений у 2016 році, а позиціонується вище за Haval і, власне Great Wall. Наразі марка представлена виключно у Китаї, однак Great Wall планує вивести люксовий бренд на європейський ринок. І зробити це сподівається вже у 2021 році.

Перша поява Wey перед європейською публікою відбулась у 2017 році, також на автосалоні у Франкфурті. Тоді марка презентувала концептуальний електричний кросовер XEV.

Нині на стенді Wey знову концепти, але вже значно ближчі до реальності, ніж два роки тому. Перший – Wey S, є прообразом нового покоління кросовера Wey VV5, який випускається з 2017 року.

Фото: Wey S та Wey X на стенді у Франкфурті / Carscoops, Drive

Концепт Wey S оснащений двома електромоторами – по одному на кожній осі для забезпечення повнопривідної схеми. Продуктивність силової установки S становить 354 к.с., заявлений розгін до сотні за 4,9 секунди і запас ходу у 400 км (WLTP), хоча подробиць про технічне оснащення машини виробник не розкриває.

Другий концепт – Wey X, може бути прообразом для наступного VV6. Замість бічних дзеркал у нього камери, а бічні двері відкриваються нарозпашку, в салоні – гігантський дисплей, а головна “фішка” концепта – система автопілот 4 рівня автономності з функцією розпізнавання обличчя власника, яка дозволить без ключа і брелока відкривати салон, а також заводити авто. Силова установка, разом з платформою, в нього така ж, як у Wey S. Однак продуктивність трохи менша – 320 к.с., 4,3 секунди до першої сотні. Зате батарея тут, вочевидь, більша, тому що на одному заряді кросовер зможе долати до 710 км.



Ще один кросовер Wey справив дебют у Франкфурті, але вже серійний. Точніше, особлива модифікація серійної моделі Wey VV7 GT з тюнінгом від ательє Brabus. Модифікація отримала назву Wey VV7 GT Pro.

Фото: Wey VV7 GT Pro від Brabus / Drive

Німецькі тюнери одягли кросовер у агресивний обвіс з карбоновими акцентами, додали великі 22-дюймові колеса та розкішніше оздоблення салону. Гібридну силову установку моделі на основі бензинового 2.0-турбо прокачали до 227 к.с., покращивши динаміку з 7,3 до 5,9 секунд на прискорення від 0 до 100 км/год. Виключно на електронах кросовер може проїхати 70 км, а витрата бензину у комбінованому режимі становить 1,6 л/100 км.

До слова, саме моделлю VV7 бренд Wey розглядає можливість виходу на український ринок.

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