Невероятно популярный в Эмиратах внедорожник дебютировал непосредственно на самом важном для модели рынке.

Nissan Patrol 2020 получил новые технологии и внешность, но сохранил силовые агрегаты предшественника.

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“Patrol – одна из наших старейших и самых любимых моделей, с многолетней историей, которой мы гордимся ", – сказал Джонни Пайва, региональный вице-президент Nissan в регионе. "Новый Nissan Patrol представляет собой пик роскоши и максимальной способности и продолжит дарить настоящие впечатление своим верным клиентам на Ближнем Востоке и во всем мире".

С рестайлингом внешность внедорожника максимально осовременили. Передняя часть Nissan Patrol получила бумерангоподобные диодные "росчерки" в фарах, многоярусный передний бампер и массивную радиаторную решетку.

Фото: Nissan Patrol 2020 / Nissan

Задние фары повторяют светодиодную фигуру с головной оптики. Кроме того, корме внедорожника добавили хрома, а указатели поворотов стали динамичными. В целом же узнаваемый силуэт внедорожника с оригинальной задней стойкой и "жабрами" на передних крыльях остался неизменным.

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Внутри Patrol предлагает новую центральную консоль с парой экранов – верхний служит для решения медиазадач, а нижний предназначен для управления дополнительными функциями. Производитель отмечает, что работа климатической установки была оптимизирована: кондиционер работает эффективнее, а распределение воздушных потоков теперь комфортнее.



Фото: салон Nissan Patrol 2020 / Nissan

Мультимедийная система последнего поколения обеспечивает Patrol 2020 возможность разностороннего "сотрудничества" со смартфонами. Комплекс электронных помощников водителя расширился системой экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, а шумовиброизоляция стала более эффективной. Новые передние кресла по желанию клиента могут получить отделку дорогой кожей и вентиляцию, кроме того новый руль также затягивается в кожу, причем обшивается каждый вручную.

На Ближнем Востоке Nissan Patrol 2020, как и предыдущая модель, будет доступен с 4-литровым V6 мощностью 275 л.с. и 394 Нм крутящего момента или с V8 объемом 5,6 литров, развивающий 400 л.с. и 560 Нм.

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