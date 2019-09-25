Неймовірно популярний в Еміратах позашляховик дебютував безпосередньо на найважливішому для моделі ринку.

Nissan Patrol 2020 отримав нові технології та зовнішність, але зберіг силові агрегати попередника.

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Patrol – одна з наших найстаріших і найулюбленіших моделей, з багатолітньою історією, якою ми пишаємось”, – сказав Джоні Пайва, регіональний віце-президент Nissan у регіоні. “Новий Nissan Patrol являє собою пік розкоші та максимальної спроможності і продовжить дарувати справжні враження своїм вірним клієнтам на Близькому Сході та в усьому світі”.

З рестайлінгом зовнішність позашляховика максимально осучаснили. Передня частина Nissan Patrol отримала бумерангоподібні діодні “розчерки” у фарах, багатоярусний передній бампер та масивну радіаторну решітку.

Фото: Nissan Patrol 2020 / Nissan

Задні фари повторюють світлодіодну фігуру з головної оптики. Крім того, кормі позашляховика додали хрому, а покажчики поворотів стали динамічними. В цілому ж впізнаваний силует позашляховика з оригінальною задньою стійкою і “зябрами” на передніх крилах залишився незмінним.

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Всередині Patrol пропонує нову центральну консоль з парою екранів – верхній служить для вирішення медіазадач, а нижній призначений для управління додатковими функціями. Виробник зазначає, що робота кліматичної установки була оптимізована: кондиціонер працює ефективніше, а розподіл повітряних потоків тепер комфортніший.



Фото: салон Nissan Patrol 2020 / Nissan

Мультимедійна система останнього покоління забезпечує Patrol 2020 можливість різнобічної “співпраці” зі смартфонами. Комплекс електронних помічників водія розширився системою екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, а шумовіброізоляція стала більш ефективною. Нові передні крісла за бажанням клієнта можуть мати оздоблення дорогою шкірою та вентиляцію, крім того нове кермо також затягується в шкіру, причому обшивається кожне вручну.

На Близькому Сході Nissan Patrol 2020, як і попередня модель, буде доступний з 4-літровим V6 потужністю 275 к.с. і 394 Нм крутного моменту або з V8 об'ємом 5,6 літрів, що розвиває 400 к.с. і 560 Нм.

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