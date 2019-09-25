Автомобіль буде представлений на ринках окремих країн Європи.

Створений спільно з американським виробником велосипедів TREK крос-універсал став несподіваним конкурентом для високих універсалів концерну Volkswagen-Audi.

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Крос-версія універсала Corolla Touring Sports була створена в рамках співпраці японського бренду з найбільшим американським виробником велосипедів Trek Bicycle. Автомобіль спорядили повним набором традиційних атрибутів класу SUV для таких конверсій: високим кліренсом (+2 см), пластиковим захистом нижньої частини кузову, та рейлінгами з кріпленням під пару велосипедів на даху. А для виглдяду додали 17-дюймові диски оригінального дизайну.

В салоні – оздоблення двоколірною тканиною, дерев'яні вставки, пара 7-дюймових дисплеїв, а також остання версія фірмового набору електронних асистентів Safety Sense, що включає активний круїз-контроль, автоматичне гальмування з функцією розпізнавання пішоходів і велосипедистів, системи стеження за дорожньою розміткою та розпізнавання дорожніх знаків.

Фото: Toyota Corolla Trek / Toyota

Corolla Trek буде доступна з одним з двох бензо-електричних агрегатів на вибір – 1,8 та 2 л, потужністю 122 та 180 кінських сил, відповідно.

Продажі крос-універсала Corolla в Європі повинні розпочатись найближчим часом, а ціни ще не оголошені. Однак відомо, що британські дилери марки вже відкрили попередній прийом замовлень, а стартовий цінник на Toyota Corolla Trek у Британії, за чутками, буде не нижчим за 29 тисяч фунтів – близько 872 тисяч гривень. Перші машини клієнти повинні отримати до кінця року.

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