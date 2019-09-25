Беспилотный карьерный самосвал способен работать в полностью автономном режиме в сложных условиях.

Безкабинный самосвал с автопилотом получил название Scania AXL и интересную схему рулевого управления и привода колес.

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В отличие от беспилотных грузовиков конкурентов, у Scania AXL отсутствуют органы управления, как и водительское место, и, собственно, кабина. В компании говорят, что это “в значительной степени меняет правила игры”. Также в пресс-релизе указано, что тестовый прототип AXL стал “важным шагом к интеллектуальным транспортным системам будущего, где беспилотные транспортные средства будут привычной частью среды”, имея в виду свою работу над грузовиками для дорог общего пользования.

И все же, главная особенность Scania AXL – полная автономность. Управление самосвалом осуществляется с помощью интеллектуального модуля, который транслирует данные и инструкции, а AXL выполняет команды. В движение грузовик приводит двигатель внутреннего сгорания, который работает на биотопливе.

Фото: беспилотний самсвал Scania AXL / Scania

Ранее компания Volvo Trucks сообщала об успешном тестировании нескольких видов беспилотной тяжелой техники для работы в карьерах и на строительстве. А также полноценно эксплуатирует беспилотные тягачи Vera на дорогах общего пользования в Швеции, где беспилотникам разрешено двигаться со скоростью до 40 километров в час.

Первая живая демонстрация Scania AXL состоится 2 октября в День Инноваций Traton Group, в демо-центре Scania.

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