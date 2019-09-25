Безпілотний кар'єрний самоскид здатен працювати в повністю автономному режимі у наскладніших умовах.

Безкабінний самоскид з автопілотом отримав назву Scania AXL і цікаву схему рульового управління і приводу коліс.

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На відміну від безпілотних вантажівок конкурентів, у Scania AXL відсутні органи управління, як і водійське місце, та, власне, кабіна. В компанії кажуть, що це “в значній мірі змінює правила гри”. Також у прес-релізі зазначено, що тестовий прототип AXL став “важливим кроком до інтелектуальних транспортних систем майбутнього, де безпілотні транспортні засоби будуть звичною частиною середовища”, маючи на увазі свою роботу над вантажівками для доріг загального користування.

Та все ж, головна особливість Scania AXL – повна автономність. Управління самоскидом здійснюється за допомогою інтелектуального модуля, який транслює данні і інструкції, а AXL виконує команди. У рух вантажівку приводить двигун внутрішнього згоряння, який працює на біопальному.

Фото: безпілотний самоскид Scania AXL / Scania

Раніше компанія Volvo Trucks повідомляла про успішне тестування кількох видів безпілотної важкої техніки для роботи в кар’єрах та на будівництві. А також повноцінно експлуатує безпілотні тягачі Vera на дорогах загального користування у Швеції, де безпілотникам дозволено рухатись зі швидкістю до 40 кілометрів на годину.

Перша жива демонстрація Scania AXL відбудеться 2 жовтня в День Інновацій Traton Group, у демо-центрі Scania.

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