Рекорд був встановлений на електричному мотоциклі, побудованому для чемпіонату TT Zero гонщиком з команди Mad Max на ім'я Зеф Айзенберг. Він присвятив це досягнення пам'яті про-пілота Дейла Метісона, який розбився під час гонки на острові Мен в червні цього року.

Зеф Айзенберг розігнав електробайк на аеродромі Елвінгтон в Йорку до рекордної пікової швидкості в 317 кілометрів на годину.

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Електричний мотоцикл був створений спеціалістами Ноттінгемського університету для участі в чемпіонаті TT Zero – також на острові Мен. Потужність електромотора байка становить 255 кінських сил. Для заїзду на максимальну швидкість – по прямій, мотоцикл був спеціально налаштований. В результаті його середня швидкість склала майже 298 кілометрів на годину, а максимальна – 317.



Рекорд Айзенберга поки неофіційний, оскільки не має підтвердження від Міжнародної федерації мотоциклів (FIM). Згідно з правилами, рекордна швидкість розраховується за часом, за який було пройдено певну відстань, причому гонщик повинен зробити два успішних заїзду, протягом години.

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