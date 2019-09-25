Рекорд был установлен на электрическом мотоцикле, построенном для чемпионата TT Zero гонщиком из команды Mad Max по имени Зеф Айзенберг. Он посвятил это достижение памяти про-пилота Дейла Мэтисона, который разбился во время гонки на острове Мэн в июне этого года.

Зеф Айзенберг разогнал электробайк на аэродроме Элвингтон в Йорке до рекордной пиковой скорости в 317 километров в час.

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Электрический мотоцикл был создан специалистами Ноттингемского университета для участия в чемпионате TT Zero – также на острове Мэн. Мощность электромотора байка составляет 255 лошадиных сил. Для заезда на максимальную скорость – по прямой, мотоцикл был специально настроен. В результате его средняя скорость составила почти 298 километров в час, а максимальная – 317.

Рекорд Айзенберга пока неофициальный, поскольку не имеет подтверждения от Международной федерации мотоциклов (FIM). Согласно правилам, рекордная скорость рассчитывается по времени, за которое было пройдено определенное расстояние, причем гонщик должен сделать два успешных заезда, в течение часа.

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