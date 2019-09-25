Польский профессиональный гонщик Бартош Осталовски – единственный про-дрифтер в мире с такой физической особенностью.

"История мирового автоспорта не знает подобных примеров – чтобы пилот без рук получил лицензию", – говорит Бартош. Он потерял обе руки в аварии на мотоцикле, но даже после такого не отказался от своей мечты.

Фото: про-дрифтер Бартош Осталовски / Gazeta.pl, ostalowski.com

Каламбур с выражением "не опустил руки" здесь был бы неуместным, если бы его не использовал сам гонщик. Бартош Осталовски потерял конечности в 19 лет, попав в аварию на своем байке.

Сегодня гонщику 32 года и он успешную карьеру в автоспорте. Принимает участие в польском и международном чемпионатах по дрифту, выступает в джимхана и гоняет на картинге.

Однако автоспорт – не единственное увлечение Осталовски. Он также занимается бизнесом и даже пишет картины, которые можно увидеть на выставках.

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