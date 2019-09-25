Польський професійний гонщик Бартош Осталовські – єдиний про-дріфтер у світі з такою фізичною особливістю.

“Історія світового автоспорту не мала подібних прикладів – щоб пілот без рук отримав ліцензію”, – говорить Бартош. Він втратив обидві руки в аварії на мотоциклі, але навіть після такого не відмовився від своєї мрії.

Фото: про-дріфтер Бартош Осталовські / Gazeta.pl, ostalowski.com

Каламбур з висловом “не опустив руки” тут був би недоречним, якби його не використав сам гонщик. Бартош Осталовські втратив кінцівки у 19 років, потрапивши в аварію на своєму байку.



Сьогодні гонщику 32 роки і він має успішну кар’єру в автоспорті. Приймає участь у польскому та міжнародному чемпіонатах з дріфту, виступає в джимхана та ганяється на картингу.



Однак автоспорт – не єдине захоплення Осталовські. Він також займається бізнесом і навіть пише картини, які можна побачити на виставках.

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