В бюджетному класі це найдешевші моделі, в преміум – останні новинки, незважаючи на ціну.

Продажі нових SUV (позашляховиків та кросоверів) в Україні вже давно більші, аніж інших класів легкових авто. Сьогодні, за даними AUTO-Consulting, частка SUV на ринку України складає 66%. За 9 місяців нинішнього року продажі SUV, в порівнянні з 2018-м зросли більше, ніж на 27%. А в порівнянні з вереснем минулого року - більше, ніж на 65%.

Цікаво, що 72% продажів доводиться зовсім не на бюджетні моделі, а на середній ціновий діапазон. Втім, вибір у бюджетних класах не дуже великий.

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Розглянемо, які нові кросовери у кожному класі українці купують найчастіше.

В-SUV

В цьому класі два лідери продажів – Suzuki Vitara та Nissan Juke. На третьому місці - Chery Tiggo 2, який демонструє найбільшу динаміку росту продажів - 44% в порівнянні з минулим роком.

C SUV

У класі C SUV, в порівнянні з минулим роком, зростання продажів на 33%. І найбільш затребувані тут кросовери середньої цінової категорії.

Серед бюджетних SUV беззапаречний лідер - Renault Duster. За ним йдуть китайські

Chery - Tiggo 7, Tiggo 3 і Tiggo 5.

У середній ціновій категорії C SUV лідирує оновлений KIA Sportage. Цей кросовер довгий час зберігає титул найпопулярнішої моделі в країні. Друга і третя позиція - у Toyota RAV4 і Hyundai Tucson. За ними разом йдуть Nissan Qashqai і Nissan X-Trail.

У преміальному сегменті – свої конкурентні війни. Серед новинок преміум-класу непоганою популярністю користуються Lexus UX і Mercedes-Benz GLA-Class.

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D-SUV

У сегменті D SUV найбільша частка в D SUV належить позашляховикам середньої цінової - майже 70%.

Незмінний лідер в в сегменті D SUV – Toyota Land Cruiser Prado. На другому місці - відносно нова модель Skoda Kodiaq. На третьому Hyundai Santa Fe.

У преміальному сегменті D SUV лідирують Lexus RX і Lexus NX. А на третій і четвeртiй позиціях – нові BMW X3 і Mercedes-Benz GLC-Class.

E- і F-SUV

Серед найбільших SUV E- і F-класів багато преміальних моделей. Якщо ж говорити про середньоцінову категорію, то в ній лідирує Toyota Land Cruiser, за нею - Volkswagen Touareg і Mazda CX-9.

У преміальному сегменті E SUV все три перших місця – за новинками. Це, відповідно, BMW X5, Audi Q8 і Mercedes-Benz GLE-Class.

Перша трійка в F SUV Premium це – Audi Q7, Land Rover Range Rover і Mercedes-Benz GLS-Class. Новинка, яка зайняла 4-у позицію - BMW X7.

Нагадаємо, що стали відомі подробиці про найдешевший електрокросовер.