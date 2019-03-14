Видео из Кельна является весьма драматичным, однако никто из людей не пострадал.

Мощный ураган, прокатившийся Германией на прошлой неделе, вызвал немало убытков. Видео, снятое в Кельне, демонстрирует лишь один из случаев разрушительной силы ветра.

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Штормовой циклон, названный Эберхард, докатился и до Украины, однако почти не причинил вреда. А вот жителям Германии повезло меньше – порывы ветра в этой стране достигали скорости 120 км/ч, причинив немало ущерба. Немецкая пресса сообщает о нескольких смертельных случаях, связанных с непогодой.

К счастью, во время инцидента, попавшего на видео, никто из людей не пострадал, чего не скажешь о кровле дома, прилегающей территории и нескольких машинах, оказавшихся не в то время и не в том месте. Особенно не повезло владельцу автомобиля, с которого велась запись – вероятно Skoda Roomster. Немалый кусок крыши дома, приземлился прямо на его машину, сокрушив лобовое стекло. Водитель при этом не пострадал.

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