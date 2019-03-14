Відео з Кьольну є досить драматичним, однак ніхто з людей не постраждав.

Потужний буревій, що прокотився Німеччиною минулого тижня, спричинив чимало збитків. Відео, зняте у Кьольні, демонструє лише один з випадків руйнівної сили вітру.

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Штормовий циклон, названий Еберхард, докотився і до України, однак майже не заподіяв шкоди. А от жителям Німеччини пощастило менше – пориви вітру у цій країні сягали швидкості 120 км/год, спричинивши чимало збитків. Німецька преса повідомляє про кілька смертельних випадків, пов’язаних з негодою.



На щастя, під час інциденту, що потрапив на відео, ніхто з людей не постраждав, чого не скажеш про покрівлю будинку, прилеглу територію та кілька машин, що опинились не в той час і не в тому місці. Особливо не пощастило власнику автомобіля, з якого вівся запис – імовірно Skoda Roomster. Чималий шматок даху будинку приземлився прямо на його машину, розтрощивши лобове скло. Водій при цьому не постраждав.

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