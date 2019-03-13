Величезна парковка з новенькими автомобілями і поганою охороною – справжня знахідка для автовикрадачів.

Стадіон Pontiac Silverdome у місті Понтіак раніше був домашньою ареною для команди Detroit Lions, а зараз є майданчиком для зберігання тисяч автомобілів, викуплених концерном Volkswagen-Audi після скандалу, відомого як дизельгейт.

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Слабка охорона стадіону, що зараз переживає не найкращі часи, вкупі з ласою здобиччю, приваблюють автовикрадачів по всій країні. Поліція штату Мічіган якраз упаймала пару спритників, що встигли за сім місяців 2017 року поцупити 61 дизельгейтний автомобіль марок Audi та Volkswagen.

42-річний Ромейн Портер та 41-річний Деніел Онораті були затримані у ході спільної операції місцевої поліції та ФБР. У ході слідства з’ясувалось, що зловмисники разом з поплічниками встигли вивезти за межі штату 46 машин. Більшість з них вже навіть встигли продати.



Обом автовикрадачам висунуто звинувачення за кількома статтями кримінального кодексу, які передбачають покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 10 років. Ще по п’ять років кожному суддя може призначити за збитки, завдані самому стадіону, під час викрадення автомобілів – вони оцінюються у 250 тисяч доларів.

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