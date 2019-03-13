Огромная парковка с новенькими автомобилями и плохой охраной – настоящая находка для автоугонщиков.

Стадион Pontiac Silverdome в городе Понтиак раньше был домашней ареной для команды Detroit Lions, а сейчас является площадкой для хранения тысяч автомобилей, выкупленных концерном Volkswagen-Audi после скандала, известного как дизельгейт.

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Слабая охрана стадиона, который сейчас переживает не лучшие времена, вместе с лакомой добычей, привлекают автоугонщиков по всей стране. Полиция штата Мичиган как раз поймала пару ловкачей, успевших за семь месяцев 2017 года украсть 61 дизельгейтный автомобиль марок Audi и Volkswagen.

42-летний Ромейн Портер и 41-летний Дэниел Онорати были задержаны в ходе совместной операции местной полиции и ФБР. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники вместе с подельниками успели вывезти за пределы штата 46 машин. Большинство из них уже даже успели продать.

Обоим автоугонщикам предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет. Еще по пять лет каждому судья может назначить за ущерб, нанесенный самому стадиону во время угона автомобилей – они оцениваются в 250 тысяч долларов.

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