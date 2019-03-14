Суперагент все еще предпочитает автомобили Aston Martin.

Киноэпопея о секретном агенте королевской разведки Джеймсе Бонде продолжается. В 25-м фильме с рабочим названием Shatterhand Бонд пересядет с двухместных спорткаров на четырехдверный лифтбэк с батарейками – Aston Martin Rapide E.

Также интересно: GFG Style Kangaroo: электрический гипер-кроссовер мощностью в 483 силы

Режиссер новой ленты Кэри Фукунага говорит, что его команда работает непосредственно с Aston Martin, чтобы вовремя подготовить автомобиль к съемкам. Напомним, первый электрокар британской марки только готовится к рыночному дебюту. Поставки электрического лифтбека заказчикам начнутся в четвертом квартале этого года.

A moment of @astonmartin history. First Validation Prototype Aston Martin RapideE moves under its own power for the very first time with its breakthrough 800v battery. Great work from the development team which includes Williams Engineering. pic.twitter.com/b2mRaeCsNP — Dr. Andy Palmer (@AndyatAston) 21 января 2019 г.

Aston Martin Rapide E оснащается парой электромоторов совокупной мощностью в 610 л. с., которые вращают задние колеса. Батарейный блок имеет емкость в 65 киловатт-часов и позволяет преодолевать до 322 километров (WLTP) на одном заряде. Ускорение от 0 до 92 км/ч – меньше четырех секунд. Максимальная скорость – 250 км/час.

В последнем фильме о Бонде под названием “007 Спектр” британский суперагент передвигался на Aston Martin DB10.

Это концептуальное купе было разработано специально для съемок франшизы и построено в количестве 10 экземпляров. В 2016 году один из этих автомобилей был продан на аукционе за 2,4 миллиона британских фунтов.

Также интересно: Машина времени: загляните на завод Mercedes в 1958 году и посмотрите, как собирали легендарные купе 190 SL