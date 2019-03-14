Суперагент все еще предпочитает автомобили Aston Martin.
Киноэпопея о секретном агенте королевской разведки Джеймсе Бонде продолжается. В 25-м фильме с рабочим названием Shatterhand Бонд пересядет с двухместных спорткаров на четырехдверный лифтбэк с батарейками – Aston Martin Rapide E.
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Режиссер новой ленты Кэри Фукунага говорит, что его команда работает непосредственно с Aston Martin, чтобы вовремя подготовить автомобиль к съемкам. Напомним, первый электрокар британской марки только готовится к рыночному дебюту. Поставки электрического лифтбека заказчикам начнутся в четвертом квартале этого года.
Aston Martin Rapide E оснащается парой электромоторов совокупной мощностью в 610 л. с., которые вращают задние колеса. Батарейный блок имеет емкость в 65 киловатт-часов и позволяет преодолевать до 322 километров (WLTP) на одном заряде. Ускорение от 0 до 92 км/ч – меньше четырех секунд. Максимальная скорость – 250 км/час.
В последнем фильме о Бонде под названием “007 Спектр” британский суперагент передвигался на Aston Martin DB10.
Это концептуальное купе было разработано специально для съемок франшизы и построено в количестве 10 экземпляров. В 2016 году один из этих автомобилей был продан на аукционе за 2,4 миллиона британских фунтов.
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